Učenici i građani obilježili Svjetski dan srca na Trgu slobode

Na Trgu slobode u Tuzli učenici i nastavnici Srednje medicinske škole organizovali su javnozdravstvenu aktivnost povodom Svjetskog dana srca, koji se obilježava 29. Septembra, sa ciljem da građane podsjeti na značaj prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravovremenog reagovanja u situacijama kada je život ugrožen.

„Mi smo ovdje na terenu imali jedan performans koji, naime, vizualizira rad srca, odnosno njegov ritam. Danas je važno da znamo koliko su ove upute, odnosno javnozdravstvene aktivnosti vezane za srce i kardiovaskularni sistem značajne. To je posebno važno zato što su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, a u posljednje vrijeme sve je više mladih koji obolijevaju od ovih bolesti.“ kazala je Edina Husić, profesorica zdravstvene njege u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla.

Učenici su kroz praktičnu demonstraciju pokazali kako srce radi, ali i na koji način treba pružiti pomoć osobi kod koje dođe do zastoja srca i disanja. Građani su mogli vidjeti osnovne postupke kardiopulmonalne reanimacije i saznati koliko je brza reakcija važna u prvim minutama.

„Imamo na terenu preventivne aktivnosti, mjerenje krvnog pritiska i mjerenje šećera u krvi. Tu je i vizuelni prikaz reanimacije, odnosno oživljavanja rada srca i disanja u slučaju zastoja, kako bi naši sugrađani vidjeli na koji način mogu pomoći nekome ukoliko mu se na terenu dogodi zastoj srca. Uz to imamo, naravno, edukativni i promotivni materijal koji se odnosi isključivo na oboljenja srca, prevenciju, zdrav način prehrane i higijensko-dijetetski režim uopšteno.“ navodi Husić.

Organizatori upozoravaju da se kardiovaskularne bolesti više ne vezuju isključivo za stariju životnu dob, jer se sve češće bilježe i kod mlađih osoba. Među najvažnijim faktorima rizika izdvajaju pušenje, nedovoljnu fizičku aktivnost, nepravilnu ishranu, stres i izostanak redovnih zdravstvenih kontrola.

„Neki od glavnih faktora koji doprinose razvoju različitih bolesti kardiovaskularnog sistema jesu pušenje cigareta, što danas praktikuje veliki broj mladih. Savjet mene i mojih kolega iz medicinske struke jeste da se što manje konzumiraju nikotinski proizvodi.

Važna je i fizička aktivnost, jer njen nedostatak može utjecati na razvoj različitih oboljenja, kao i neuravnotežena ishrana. To su neke od osnovnih stvari na koje trebamo obratiti pažnju.

Također su važni redovni pregledi i mjerenje zdravstvenih parametara, kao i izbjegavanje stresa i brige.“ kazala je Majda Selimović, učenica trećeg razreda Srednje medicinske škole Tuzla .

Građani koji su učestvovali u akciji smatraju da su ovakve aktivnosti korisne, posebno za osobe koje nemaju mogućnost redovno kontrolisati osnovne zdravstvene parametre. Osim pregleda, ovakve akcije imaju i edukativnu ulogu, jer podsjećaju da se brojne bolesti srca mogu spriječiti promjenom svakodnevnih navika.

“Ovo je za sve pohvale. Svaka čast Medicinskoj školi.”

“Sve u svemu jesu, nema svako mogućnosti da ima apparat kod kuće da izmjeri ili da ode u apoteku da plati 3 marke da izmjeri šećer.”

“Pa jeste važno je. Ja sam inače dijabetičar I jutros sam izmjerila bio je niži, sad je puno bolji.”

Poruka obilježavanja Svjetskog dana srca je da briga o zdravlju počinje prije pojave prvih simptoma. Redovne kontrole, više kretanja, pravilna ishrana i izbjegavanje faktora rizika mogu značajno smanjiti mogućnost razvoja kardiovaskularnih bolesti.