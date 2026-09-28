Pretresi na više lokacija u TK: Pronađena droga, dvije osobe lišene slobode

Pretresi na više lokacija u Tuzlanskom kantonu rezultirali su pronalaskom materija koje asociraju na opojnu drogu, digitalnih vaga, novca i drugih predmeta, a dvije osobe su lišene slobode, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, kao i policijskih uprava i stanica, akciju su proveli 24. i 25. septembra na području Tuzlanskog kantona.

Pretresi su izvršeni uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbama nadležnih općinskih sudova, u okviru operativnog plana usmjerenog na sprečavanje, otkrivanje i identifikovanje počinilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto 13 pakovanja različitih veličina sa materijom bijele boje koja izgledom asocira na opojnu drogu, šest pakovanja sa biljnom materijom, kao i dodatna količina biljne materije u rinfuzi.

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Policija je oduzela i tri mobilna telefona, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, mašinu za vakumiranje, određenu količinu novca i druge predmete koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Privremeno oduzete materije bit će predmet vještačenja, nakon čega će protiv osoba obuhvaćenih pretresima Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeni odgovarajući izvještaji sa prikupljenim dokazima.

U okviru istrage, po nalogu kantonalnog tužioca, slobode su lišeni A.L. rođen 1989. godine iz Gračanice i A.O. rođen 1989. godine iz Tuzle.

Iz MUP-a TK navode da se oni sumnjiče za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade, obojica su uz odgovarajuće izvještaje predata Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.