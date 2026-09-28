Donacija Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla za bolje uslove studiranja

Donacija Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla omogućila je uređenje dijela prostora ove visokoškolske ustanove, čime će studentima biti osigurani kvalitetniji uslovi za nastavu i studiranje.

Menadžment Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli uručio je zahvalnice kompaniji HEEZ gradnja d.o.o. Tuzla i direktorici Seniji Husić za podršku i donaciju kojom je unaprijeđen prostor Akademije.

Zahvalnice su uručili dekan Akademije Damir Altumbabić, prodekanica za umjetničko-istraživački rad Jasmina Čelebić Tanović i prodekan za nastavu i studentska pitanja Irfan Kasumović.

Iz Akademije navode da je zahvaljujući ovoj podršci uređen prostor koji će studenti koristiti tokom studiranja, što bi trebalo doprinijeti boljim uslovima za realizaciju nastave i drugih akademskih aktivnosti.

Donacija Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla predstavlja podršku unapređenju prostornih kapaciteta ustanove, a iz Akademije su istakli zahvalnost kompaniji HEEZ gradnja i njenoj direktorici za pomoć u realizaciji uređenja prostora.

Na Univerzitetu u Tuzli navode da će ovakva ulaganja studentima omogućiti kvalitetnije uslove za rad, posebno u oblastima u kojima praktična nastava i odgovarajući prostor imaju važnu ulogu u procesu obrazovanja.