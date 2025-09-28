Hurtić uručio dječaku iz Lukavca elektromotorna kolica: “Nova prilika za sretnije djetinjstvo”

U Mjesnoj zajednici Bokavići kod Lukavca ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, zajedno sa šefom kabineta Jasminom Handžićem i donatorima, uručio je jedanaesta elektromotorna kolica za djecu i mlade do 20 godina starosti.

Posebno emotivan trenutak bio je kada su kolica dodijeljena dvanaestogodišnjem Azuru Rakovcu, čime mu je omogućen lakši i dostojanstveniji život.

„Svaka ovakva prilika donosi posebnu i tešku emociju, ali i veliki ponos jer možemo pomoći djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti da im finansijski omoguće ovakva kolica za lakše kretanje. Ovo nije samo čin donacije, već poruka zajedništva i solidarnosti. Naša je obaveza da budemo uz one kojima je pomoć najpotrebnija, a osmijeh dječaka Azura kojem smo danas uručili ova kolica najveća je nagrada za sve nas“, poručio je ministar Hurtić.

Dodjelom je naglašeno da društvo mora pokazati veću brigu za djecu i mlade s poteškoćama u kretanju, kako bi im se omogućilo da budu uključeni i ravnopravni članovi zajednice.

Otac dječaka, Almir Rakovac, emotivno se zahvalio donatorima:

„Ovo je veliko za našu porodicu. Našem Azuru ova kolica znače slobodu, kretanje i osmijeh koji nismo često mogli vidjeti. Hvala ministru Hurtiću i svim ljudima dobrog srca koji su omogućili da naše dijete dobije novu priliku za sretnije djetinjstvo.“

Ovaj humani čin pokazao je koliko solidarnost i zajedništvo mogu promijeniti živote, naročito najmlađih kojima je podrška zajednice od presudne važnosti.