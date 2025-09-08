Hurtić u Banovićima: Zajedničkim naporima osiguravamo dostojanstven život za najugroženije

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, prisustvovao je danas ceremoniji u naselju Oskova kod Banovića, gdje je obilježeno useljenje 30 porodica u novoizgrađene stanove iz Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“.

Projekat se provodi uz podršku Razvojne banke Vijeća Evrope, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica te lokalnih zajednica, a cilj mu je obezbijediti trajna i dostojanstvena stambena rješenja za porodice koje su godinama bile smještene u kolektivnim i alternativnim centrima.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH koordinira realizaciju CEB II programa zajedno s entitetskim implementatorima, Brčko Distriktom te općinama i gradovima širom zemlje. Do sada je u okviru ovog strateškog projekta izgrađeno i useljeno 1.689 stambenih jedinica kroz 56 podprojekata, čime je isto toliko porodica dobilo svoj dom.

„Danas smo svjedoci jedne od najznačajnijih misija našeg ministarstva – zatvaranja kolektivnih centara i obezbjeđivanja krova nad glavom za naše najugroženije građane. Projekat CEB II pokazuje da zajedničkim naporima svih nivoa vlasti i međunarodnih partnera možemo osigurati dostojanstven život za porodice koje su predugo bile u nehumanim uslovima. Ovo je evropski model socijalnog stanovanja i primjer kako država brine o svojim građanima“, izjavio je ministar Hurtić.

Do kraja 2026. godine planirana je realizacija još 12 podprojekata, kojima će biti završena izgradnja dodatnih 341 stambene jedinice, čime će jednako toliko porodica dobiti trajno stambeno zbrinjavanje.

Korisnici ovog programa uglavnom su osobe u stanju socijalne potrebe, starije i bolesne osobe, te izbjegle i raseljene porodice bez ili s minimalnim primanjima. Model neprofitnog socijalnog stanovanja, kako se naglašava, njima omogućava život dostojan čovjeka.

Tehničku podršku implementaciji Projekta pruža organizacija CRS, uz pomoć Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF) te bilateralnih donatora Razvojne banke Vijeća Evrope – vlada Norveške, Španije, Italije i Slovačke.