Sud odbio zahtjeve kupaca stanova protiv firme Dženex iz Tuzle

Selma Jatić
Sud odbio zahtjeve kupaca stanova protiv firme Dženex iz Tuzle
Dzenex OAZA / Foto: RTV Slon

Općinski sud u Tuzli odbio je zahtjeve kupaca stanova koji su tražili da se firmi Dženex d.o.o. Tuzla privremeno zabrani prodaja, izdavanje ili bilo kakvo raspolaganje stanovima koje su kupili, dok se spor ne riješi.

Odluke su donijele sudije Šejla Ćatić, Svetlana Stevanović i Samira Šljivić, a potvrdio ih je i Kantonalni sud u Tuzli krajem decembra 2025. i u januaru 2026. godine.

Kupci su od suda tražili da se uvede privremena zabrana raspolaganja stanovima kako bi se spriječila njihova eventualna prodaja ili izdavanje dok traje postupak.

 

pročitajte i ovo

BiH

Tržište stanova u BiH: Kupci čekaju pad cijena, ali uzalud?

Vijesti

Hurtić u Banovićima: Zajedničkim naporima osiguravamo dostojanstven život za najugroženije

Vijesti

Koliko su građani zaista ugroženi zbog aktiviranja hipoteka u BiH?

Vijesti

U Banja Luci prodato više stanova nego u cijeloj FBiH

Vijesti

Cijene nekretnina u Federaciji BiH porasle, stanovi skuplji sedam, a kuće...

Vijesti

Zašto sada nije vrijeme za kupovinu stana?

Sport

Barbarez objavio spisak za baraž protiv Velsa, Željezničar smijenio kompletan Upravni odbor pred meč Kupa BiH

Istaknuto

Sadekatul-fitr u BiH 15, 20 ili 25 KM, nisab za zekat ove godine 24.624 KM

Istaknuto

Cijene nafte pale nakon Trumpove najave mogućeg završetka rata na Bliskom istoku

Istaknuto

Na cestama u BiH saobraća se po vlažnom ili mjestimično mokrom kolovozu

Istaknuto

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

Učitati više