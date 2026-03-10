Sud odbio zahtjeve kupaca stanova protiv firme Dženex iz Tuzle

Općinski sud u Tuzli odbio je zahtjeve kupaca stanova koji su tražili da se firmi Dženex d.o.o. Tuzla privremeno zabrani prodaja, izdavanje ili bilo kakvo raspolaganje stanovima koje su kupili, dok se spor ne riješi.

Odluke su donijele sudije Šejla Ćatić, Svetlana Stevanović i Samira Šljivić, a potvrdio ih je i Kantonalni sud u Tuzli krajem decembra 2025. i u januaru 2026. godine.

Kupci su od suda tražili da se uvede privremena zabrana raspolaganja stanovima kako bi se spriječila njihova eventualna prodaja ili izdavanje dok traje postupak.