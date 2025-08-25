U Banja Luci prodato više stanova nego u cijeloj FBiH

Prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа po metru kvadratnom u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2025. godine iznosila je 3.147 KM, a zanimljiva je činjenica da je u Banja Luci je prodato više stanova nego u cijeloj FBiH.

Ukupno je u tri mjeseca – od aprila do juna – prodato 864 novih stanova ukupne korisne površine 45.414 kvadrata.

Ova cijena je za 7,3 posto veća u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Zanimljiv je podatak o prodaji stanova po entitetima, koji se ne navodi u saopštenju Agencije, piše BiznisInfo.ba.

A to je da je u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju ove godine prodato 640 novih stanova, a u Federaciji samo 222, prenosi Biznisinfo.

Zanimljivo je da je samo u Banjaluci za tri mjeseca prodato 277 novih stanova, dakle više nego u cijeloj FBiH.

Prosječna cijena novih stanova u RS je 3.167 KM po kvadratu, a ako se gleda samo Banjaluka 3.649 KM.

S druge strane, prosječna cijena u kvadrata novog stana FBiH je 3.105 KM.

U Sarajevu je istovremeno prodato 68 novih stanova, a prosječna cijena po kvadratu u gradu iznosila je oko 3.549 KM.