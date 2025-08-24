Prosječna cijena novih stanova u BiH preko 3.000 KM po kvadratu

Prosječna cijena novih stanova u BiH u drugom kvartalu ove godine iznosila je 3.147 KM po metru kvadratnom. U poređenju s prosjekom iz 2024. godine cijena je viša za 7,3 posto, dok je u odnosu na isti period prošle godine rast iznosio 10,4 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Istovremeno, broj prodatih novih stanova u drugom kvartalu manji je za osam posto u odnosu na isti period lani, a u poređenju s prosječnim brojem prodaja u 2024. godini pad iznosi 19,6 posto.

Smanjena je i površina prodatih novih stanova. U odnosu na drugi kvartal prošle godine zabilježen je pad od 11,7 posto, dok je u poređenju s prosječnom površinom stanova prodatih u 2024. godini pad još izraženiji i iznosi 22,3 posto.

Podaci pokazuju i da je u prvom polugodištu završeno 1.273 stana, što je rast od 8,8 posto u odnosu na isti period 2024. godine. S druge strane, broj nezavršenih stanova na kraju drugog kvartala porastao je na 6.894, što je 19,4 posto više nego u istom periodu prošle godine.