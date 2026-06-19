Čuvanje jaja: Koliko dugo mogu stajati i kako smanjiti rizik od salmonele?

Čuvanje jaja jedna je od onih kućnih navika o kojoj se često ne razmišlja mnogo, sve dok se ne pojavi pitanje koliko dugo jaja mogu stajati, da li ih treba držati u frižideru i kako prepoznati kada više nisu sigurna za upotrebu. Iako jaja spadaju među namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvima, od doručka do kolača i slanih jela, njihovo nepravilno čuvanje može predstavljati rizik za zdravlje.

Najveći rizik koji se povezuje sa jajima je salmonela, bakterija koja može izazvati trovanje hranom. Problem je u tome što jaje ne mora izgledati pokvareno da bi predstavljalo opasnost. Ljuska može biti čista, neoštećena i potpuno normalnog izgleda, a da se bakterije ipak nalaze na površini ili, u rjeđim slučajevima, unutar jajeta. Upravo zbog toga stručnjaci za sigurnost hrane naglašavaju da se ne treba oslanjati samo na izgled, miris ili rok trajanja, nego i na način čuvanja i pripreme.

Kako pravilno čuvati jaja u frižideru

Jaja je najbolje čuvati u frižideru, u originalnom pakovanju, a ne u vratima frižidera gdje je temperatura najnestabilnija. Originalna kutija štiti jaja od upijanja mirisa drugih namirnica, ali i od dodatnog isušivanja. Temperatura u frižideru trebala bi biti stabilna i dovoljno niska, jer hladno okruženje usporava rast bakterija i produžava svježinu.

Jedna od čestih grešaka je ostavljanje jaja na kuhinjskom pultu, posebno nakon kupovine ili tokom pripreme hrane. Jaja i jela koja sadrže jaja ne bi trebala dugo stajati na sobnoj temperaturi. Ako se ostave van frižidera duže od dva sata, naročito u toplim danima, rizik od razvoja bakterija se povećava. Ljeti, kada su temperature više, taj period je još kraći, pa je važno jaja što prije vratiti na hladno.

Koliko dugo jaja mogu trajati

Kada je riječ o trajanju, svježa jaja koja se pravilno čuvaju u frižideru uglavnom mogu trajati nekoliko sedmica. U praksi se najčešće preporučuje da se potroše u roku od tri do pet sedmica, uz obavezno praćenje datuma na pakovanju i provjeru stanja prije upotrebe. Kuhana jaja imaju kraći rok trajanja. Nakon kuhanja trebalo bi ih čuvati u frižideru i potrošiti u roku od sedam dana.

Posebno treba biti oprezan sa jajima koja su napukla, prljava ili imaju neugodan miris nakon razbijanja. Takva jaja ne treba koristiti. Ljuska je prirodna zaštita, ali kada je oštećena, bakterije lakše mogu doći do unutrašnjosti. Ako se jaje prilikom razbijanja čudno ponaša, ima neuobičajenu boju ili miris, najbolje ga je baciti, jer nijedan recept nije vrijedan rizika od trovanja hranom.

Može li se salmonela prepoznati na jajetu

Iako mnogi koriste test sa čašom vode kako bi provjerili svježinu jaja, taj test ne govori dovoljno o sigurnosti. Jaje koje potone najčešće je svježije, a ono koje pluta starije, ali to ne znači automatski da je sigurno ili nesigurno za jelo. Salmonela se ne može pouzdano prepoznati mirisom, izgledom ili jednostavnim kućnim testovima, zbog čega je pravilna termička obrada najvažniji korak.

Najsigurnije je jaja kuhati ili pržiti dok bjelance i žumance ne budu potpuno čvrsti. Jela koja sadrže jaja, poput pita, kolača, palačinaka ili složenaca, također treba dobro termički obraditi. Poseban oprez potreban je kod recepata koji koriste sirova ili djelimično termički obrađena jaja, poput domaćih majoneza, krema, tiramisua ili nekih preljeva. U takvim slučajevima sigurnija opcija su pasterizovana jaja.

Higijena tokom pripreme smanjuje rizik

Važno je voditi računa i o higijeni tokom pripreme hrane. Nakon dodirivanja sirovih jaja treba oprati ruke, a daske, posude, noževe i radne površine očistiti prije nego što dođu u kontakt s drugim namirnicama. To je posebno važno ako se u isto vrijeme pripremaju salate, hljeb, voće ili druga hrana koja se neće dodatno kuhati.

Rizik od salmonele veći je za djecu, starije osobe, trudnice i osobe oslabljenog imuniteta. Kod njih trovanje hranom može imati teže posljedice, pa se za ove grupe posebno preporučuje izbjegavanje sirovih ili nedovoljno pečenih jaja. Iako većina zdravih osoba simptome prebrodi za nekoliko dana, mučnina, bolovi u stomaku, temperatura i proljev mogu biti vrlo neugodni, a u težim slučajevima potrebna je i ljekarska pomoć.

Čuvanje jaja zato nije samo pitanje svježine, nego i sigurnosti. Najjednostavnije pravilo je da jaja treba kupovati iz provjerenih izvora, čuvati ih u frižideru, ne ostavljati ih dugo na sobnoj temperaturi, odbaciti napukla ili sumnjiva jaja i dobro ih termički obraditi prije jela. Uz nekoliko pažljivih navika, ova svakodnevna namirnica može ostati siguran i vrijedan dio ishrane.