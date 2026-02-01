Dosadila vam je klasična priprema jaja? Ovaj način će vas oduševiti

Ukoliko volite jaja, a ponestalo vam je ideja kako ih pripremiti, ovaj recept mogao bi postati vaš novi jutarnji favorit. Brz je, jednostavan i zasitan, a jaja pripremljena na ovaj način lako se uklapaju u zdrav doručak koji se često ponavlja.

Sastojci

Za pripremu su potrebna tri paradajza, u receptu su korištena dva i još polovina trećeg, pola glavice ljubičastog luka, četiri jaja, maslinovo ulje, so, crni biber, bijeli luk, svježe začinsko bilje, sir i po želji mala količina šećera.

Priprema

U tavu sipajte maslinovo ulje. Paradajz prerežite na polovine i složite ga u tiganj, a zatim dodajte sitno isjeckan ljubičasti luk. Poklopite i ostavite da se sve lagano krčka.

Kada paradajz omekša, uklonite koru i viljuškom ili kašikom ga izgnječite. Dodajte so, crni biber, bijeli luk i začinsko bilje po ukusu. Posebno umutite jaja, blago ih posolite i umiješajte u smjesu od paradajza. Na kraju pospite naribani sir i ostavite da se otopi prije posluživanja.