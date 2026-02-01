Dosadila vam je klasična priprema jaja? Ovaj način će vas oduševiti

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Ukoliko volite jaja, a ponestalo vam je ideja kako ih pripremiti, ovaj recept mogao bi postati vaš novi jutarnji favorit. Brz je, jednostavan i zasitan, a jaja pripremljena na ovaj način lako se uklapaju u zdrav doručak koji se često ponavlja.

Sastojci

Za pripremu su potrebna tri paradajza, u receptu su korištena dva i još polovina trećeg, pola glavice ljubičastog luka, četiri jaja, maslinovo ulje, so, crni biber, bijeli luk, svježe začinsko bilje, sir i po želji mala količina šećera.

Priprema

U tavu sipajte maslinovo ulje. Paradajz prerežite na polovine i složite ga u tiganj, a zatim dodajte sitno isjeckan ljubičasti luk. Poklopite i ostavite da se sve lagano krčka.

Kada paradajz omekša, uklonite koru i viljuškom ili kašikom ga izgnječite. Dodajte so, crni biber, bijeli luk i začinsko bilje po ukusu. Posebno umutite jaja, blago ih posolite i umiješajte u smjesu od paradajza. Na kraju pospite naribani sir i ostavite da se otopi prije posluživanja.

pročitajte i ovo

Magazin

Konzumacija jaja i zdravlje: Koliko su dobra, a gdje treba biti...

Magazin

Šta se dešava s tijelom ako svaki dan jedete jaja?

Magazin

Evo kako pravilno čuvati jaja i provjeriti njihovu svežinu

Magazin

Kuhari otkrivaju tajnu savršenih prženih jaja

Magazin

Domaća ili kupovna jaja? Evo u čemu je stvarna razlika

Istaknuto

Nakon praznika još jedno poskupljenje u BiH

BiH

Lejletul-berat: Noć Allahove milosti i oprosta

Magazin

Samsung najavio novu funkciju koju su svi jedva čekali

Magazin

Odjeću skupljenu tokom pranja vratite u prvobitno stanje uz sastojak iz kupatila

Kultura

Narodno pozorište Tuzla: Komedija „Žene u crvenom“ pred publikom

BiH

Evo gdje je zabilježen najveći rast cijena u BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]