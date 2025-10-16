Evo kako pravilno čuvati jaja i provjeriti njihovu svežinu

Edina Rizvić Aščić
Evo kako pravilno čuvati jaja i provjeriti njihovu svežinu
Foto: Pexels/ Ilustracija

Sveža jaja mogu se čuvati u frižideru duže nego što mnogi misle. Pod pravilnim uslovima skladištenja, mogu ostati svježa i do šest sedmica, pa čak i duže.

Mnogi ljudi bacaju jaja čim istekne rok označen na pakovanju, ali taj datum je uglavnom preporuka proizvođača i ne znači nužno da je jaje pokvareno. Uz nekoliko jednostavnih trikova možete biti sigurni u svježinu jaja koja koristite.

Gdje je najbolje držati jaja?

Mesto gdje čuvate jaja u frižideru značajno utiče na njihovu dugotrajnost. Iako većina frižidera ima pregradu za jaja u vratima, to je zapravo najlošije mjesto. Vrata frižidera se često otvaraju, što dovodi do stalnih promjena temperature i ubrzava kvarenje jaja. Najbolje je da jaja držite u originalnoj ambalaži, na polici unutar frižidera, gdje je temperatura stabilnija.

Kako provjeriti svježinu jaja?

Jedan jednostavan i pouzdan način je „test sa vodom“. Potopite jaje u čašu ili posudu sa vodom. Ako jaje potone na dno i legne na stranu, potpuno je svježe. Ako potone, ali stoji uspravno na dnu, i dalje je pogodno za jelo, ali ga je najbolje iskoristiti što prije. Ako jaje pluta na površini vode, to je siguran znak da je staro i ne treba ga jesti.

Čuvanje kuhanih jaja

Tvrdo kuvana jaja imaju nešto kraći rok trajanja. Mogu se čuvati u frižideru do sedam dana, ali je važno da se ohlade što prije nakon kuvanja i da budu stavljena u frižider unutar dva sata. Čuvanje u ljusci produžava im svježinu, pa ih je najbolje ljuštiti neposredno prije konzumacije.

Pridržavanjem ovih jednostavnih savjeta možete duže uživati u svježim i sigurnim jajima, bilo da su sirova ili kuhana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Demobilisani borci: Ako dodatka ne bude u Prijedlogu budžeta, znamo šta ćemo!

Tuzla i TK

TK nastavlja projekat mapiranja šehidskih mezarja

Vijesti

Ovo su savjeti kako se uspješno predstaviti poslodavcu

Vijesti

VSTV BiH imenovao nositelje pravosudnih funkcija

Tuzla i TK

Putujete iz Tuzle? Međunarodni aerodrom otkriva pravila koja morate znati

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]