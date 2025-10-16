Evo kako pravilno čuvati jaja i provjeriti njihovu svežinu

Sveža jaja mogu se čuvati u frižideru duže nego što mnogi misle. Pod pravilnim uslovima skladištenja, mogu ostati svježa i do šest sedmica, pa čak i duže.

Mnogi ljudi bacaju jaja čim istekne rok označen na pakovanju, ali taj datum je uglavnom preporuka proizvođača i ne znači nužno da je jaje pokvareno. Uz nekoliko jednostavnih trikova možete biti sigurni u svježinu jaja koja koristite.

Gdje je najbolje držati jaja?

Mesto gdje čuvate jaja u frižideru značajno utiče na njihovu dugotrajnost. Iako većina frižidera ima pregradu za jaja u vratima, to je zapravo najlošije mjesto. Vrata frižidera se često otvaraju, što dovodi do stalnih promjena temperature i ubrzava kvarenje jaja. Najbolje je da jaja držite u originalnoj ambalaži, na polici unutar frižidera, gdje je temperatura stabilnija.

Kako provjeriti svježinu jaja?

Jedan jednostavan i pouzdan način je „test sa vodom“. Potopite jaje u čašu ili posudu sa vodom. Ako jaje potone na dno i legne na stranu, potpuno je svježe. Ako potone, ali stoji uspravno na dnu, i dalje je pogodno za jelo, ali ga je najbolje iskoristiti što prije. Ako jaje pluta na površini vode, to je siguran znak da je staro i ne treba ga jesti.

Čuvanje kuhanih jaja

Tvrdo kuvana jaja imaju nešto kraći rok trajanja. Mogu se čuvati u frižideru do sedam dana, ali je važno da se ohlade što prije nakon kuvanja i da budu stavljena u frižider unutar dva sata. Čuvanje u ljusci produžava im svježinu, pa ih je najbolje ljuštiti neposredno prije konzumacije.

Pridržavanjem ovih jednostavnih savjeta možete duže uživati u svježim i sigurnim jajima, bilo da su sirova ili kuhana.