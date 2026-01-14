Čišćenje snijega: Jednostavan trik koji štedi vrijeme i snagu

Čišćenje snijega ovih dana mnogima predstavlja naporan i dugotrajan posao, posebno kada se mokar snijeg lijepi za lopatu i dodatno otežava svaki pokret.

Umjesto zimske idile, dvorišta, prilazi i trotoari postali su mjesta svakodnevne borbe sa snijegom i poledicom, dok vozači često odgađaju polazak zbog zaleđenih automobila.

Mali kućni trik koji pravi veliku razliku

Tokom zime, čišćenje snijega je važno prije svega zbog sigurnosti, jer neuklonjen snijeg i led povećavaju rizik od klizanja i povreda. Ipak, postoji jednostavan trik koji može znatno olakšati ovaj posao. Prije nego što počnete, dovoljno je da lopatu premažete masnoćom.

Može poslužiti bilo koje jestivo ulje koje imate u kući, uključujući i staro ulje koje se više ne koristi za kuhanje. Kao alternativa mogu se koristiti vazelin ili auto-vosak.

Kada je površina lopate klizava, snijeg se znatno manje zadržava i ne lijepi, što znači da se čišćenje snijega obavlja brže i uz manje napora. Ovaj jednostavan potez ne topi snijeg, ali značajno štedi energiju, posebno kada se radi na niskim temperaturama i vjetru.

Sigurnost oko kuće i zgrade je jednako važna

Osim dvorišta i prilaza, pažnju treba obratiti i na snijeg i ledenice na krovovima i fasadama, jer mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za prolaznike.

Uklanjanje snijega sa krova smatra se rizičnim poslom i ne bi ga trebale obavljati osobe bez odgovarajuće opreme i iskustva.

Savjeti za vozače tokom zimskih dana

Čišćenje snijega obavezno je i prije polaska automobilom. Nije dovoljno ukloniti snijeg samo sa stakala i retrovizora, jer snijeg koji ostane na krovu ili gepeku tokom vožnje može skliznuti i ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Također, automobil nije preporučljivo čistiti dok motor radi, jer to predstavlja sigurnosni rizik i dodatno zagađuje okolinu.