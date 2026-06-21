Instagram uvodi dugo traženu opciju za objave

Instagram je dodao funkciju koju su korisnici dugo tražili, a odnosi se na carousel objave, odnosno postove s više fotografija ili slajdova.

Platforma sada omogućava korisnicima da za svaki slajd unutar carousel objave dodaju poseban opis. Do sada su svi slajdovi u jednoj objavi dijelili isti opis, što je mnogima otežavalo kreiranje jasne i povezane priče kroz više fotografija.

Nova opcija dostupna je putem prekidača koji se pojavljuje kada korisnik dodirne polje za unos opisa. Na taj način korisnici sami biraju žele li za svaki slajd napisati zaseban tekst ili zadržati jedan zajednički opis za cijelu objavu.

Funkcija se trenutno uvodi postepeno, pa bi moglo proći sedam dana ili nešto više prije nego što postane dostupna svim korisnicima Instagrama.

Ova promjena dolazi nakon ranijeg ažuriranja kojim je Instagram povećao maksimalan broj fotografija u carousel objavi sa 10 na 20. Kombinacija 20 fotografija i 20 različitih opisa korisnicima otvara više prostora za kreativno predstavljanje sadržaja, priča, događaja i kampanja.

Instagram u posljednje vrijeme uvodi više noviteta. Kamera unutar aplikacije sada podržava Ultra HDR i Night Sight na Android uređajima, a korisnicima je omogućeno i personalizovanje algoritma, kao i promjena redoslijeda objava na profilu unutar mreže objava, odnosno grida.