Novi radari stižu na ceste u BiH, vrijednost nabavke 23 miliona KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nabavlja 90 stacionarnih radara, ukupne vrijednosti 23 miliona KM s uključenim PDV-om, nakon što je prethodni tender vrijedan 35 miliona KM poništen.

Nova javna nabavka dobila je podršku Vlade RS, koja je usvojila Informaciju o potrebi osiguravanja novih radarskih uređaja s pripadajućom opremom.

Analizom Ministarstva unutrašnjih poslova RS utvrđeno je da je 90 radara optimalan broj, uzimajući u obzir kritične lokacije i raspoloživi budžet.

Iz MUP-a RS navode da u procijenjenu vrijednost nabavke od 23.000.000 KM s PDV-om ulazi cijena radara s infrastrukturnim radovima, serverima i podatkovnim prostorima, odnosno storage sistemima, računarima, zaštitnom mrežnom opremom, opremom za upravljanje i nadzor sistema, softverima za nadzor i upravljanje radarima, ostalim potrebnim softverima, kao i obukama.

Slična nabavka provedena je 2020. godine, kada je operativno pušteno 100 stacionarnih radara.

Nadležni ističu da je tada ostvaren visok preventivni efekat, jer na lokacijama na kojima su radari postavljeni nije bilo saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Zbog toga, kako navode, svakodnevno primaju zahtjeve građana i lokalnih zajednica za postavljanje novih uređaja.

Ova nabavka uslijedila je nakon što je ministar Željko Budimir u novembru prošle godine poništio raniji tender vrijedan 35 miliona KM.

Taj postupak raspisao je bivši ministar Siniša Karan, a mediji su problematizirali tenderske uslove za koje je navedeno da su pogodovali samo jednoj banjalučkoj firmi, prenosi Capital.ba.

Iz MUP-a su tada saopćili da je odluka o poništenju donesena zbog nepredviđenih okolnosti izvan kontrole ugovornog organa. Utvrđeno je da su potrebne dodatne analize o funkcionisanju radara u postojećem sistemu, što je rezultiralo novim i finansijski znatno povoljnijim projektom.