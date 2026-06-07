Evo kada je isplata penzija u RS-u, obezbijeđeno 180 miliona KM

Budžetom je u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 КM, što je više za 196,6 miliona КM u odnosu na godinu ranije, navode u saopštenju.

Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da će u ponedjeljak biti isplaćene majske penzije, za šta je u budžetu obezbijeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Kako je navedeno u saopštenju, budžetom za 2026. godinu za penzije je planirano ukupno 2.162.600.000 KM, što je za 196,6 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Iz Ministarstva dodaju da je rebalansom budžeta, koji je u izradi, planirano dodatno povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u RS-u.