Ministar otkrio koliko će rasti penzije, evo zašto povećanje od 3,5 posto nije konačno

Povećanje penzija u FBiH najćešća je tema među prnzionerima, a nakon što je objavljeno da će julsko akontativno usklađivanje iznositi 3,5 posto. Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić pojasnio je da taj procenat nije konačan te da će konačan obračun biti poznat nakon objave svih zvaničnih statističkih podataka.

Kako je naveo, trenutno se radi o akontativnom, odnosno privremenom usklađivanju koje se primjenjuje dok Federalni zavod za statistiku ne objavi kompletne podatke potrebne za konačni obračun.

To znači da će, ukoliko konačno redovno usklađivanje bude veće od 3,5 posto, svim penzionerima razlika biti naknadno obračunata i isplaćena, računajući od julske penzije.

Delić je naglasio da visinu povećanja penzija ne određuju ni ministar, ni Vlada Federacije BiH, niti premijer, već isključivo Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema njegovim riječima, zakon jasno propisuje da se redovno usklađivanje penzija izračunava na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, primjenom formule koja uzima u obzir rast potrošačkih cijena i rast prosječne plaće, uvijek u povoljnijem iznosu za penzionere.

Istakao je da zbog toga niko ne može proizvoljno povećati ili smanjiti procenat usklađivanja, jer konačan iznos određuju isključivo zakonska formula i zvanični statistički podaci.

Govoreći o ranijim procjenama da bi julsko usklađivanje moglo iznositi između 5,6 i 6 posto, Delić je pojasnio da se radilo o projekcijama zasnovanim na tada dostupnim podacima, a ne o konačnom obračunu.

U međuvremenu su objavljeni preliminarni podaci Federalnog zavoda za statistiku koji su pokazali da je rast potrošačkih cijena bio niži od ranijih očekivanja, prije svega zbog pada cijena nafte, ali i pojedinih drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.

Nakon što su ti podaci uneseni u zakonom propisanu formulu, akontativno povećanje penzija FBiH utvrđeno je na 3,5 posto.

Prema riječima ministra, penzionerima će početkom augusta biti isplaćene penzije uvećane za akontativnih 3,5 posto, dok će nakon objave konačnih statističkih podataka biti utvrđen konačan procenat redovnog usklađivanja. Ako taj procenat bude veći, razlika će biti isplaćena uz narednu isplatu penzija početkom septembra.