Kada će biti isplaćene augustovske penzije i koliko će iznositi?

Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august bit će isplaćene u petak, 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82 posto. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5 posto, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna.

Za korisnike koji su pravo na najnižu penziju ostvarili prije 2026. godine, ona je nakon privremenog usklađivanja iznosila 690,10 KM, dok nakon konačnog obračuna iznosi približno 692,23 KM. Uz augustovsku penziju bit će isplaćena i razlika od oko 2,13 KM koja pripada za juli.

Za nove penzionere koji su pravo ostvarili tokom 2026. godine iznosi zavise od dužine staža. Tako najniža penzija za korisnika sa 40 i više godina staža nakon usklađivanja iznosi oko 714,43 KM, dok za osobu sa manje od 20 godina staža iznosi najmanje 451,22 KM.

Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu uz augustovsku penziju dobit će i jednokratnu pomoć od 100 KM, za koju je Vlada TK osigurala nešto više od 3,9 miliona KM. Pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu.

Federalni zavod PIO/MIO trenutno ima više od 471.000 korisnika penzija.