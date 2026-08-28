Nastava u TK počinje 1. septembra: Evo kada su raspusti i neradni dani

Jasmina Ibrahimović
škola, škole, đaci

Nova školska 2026/2027. godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje u utorak, 1. septembra.

Prvo polugodište trajat će do 31. decembra 2026. godine, nakon čega slijedi zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara.

Prema školskom kalendaru, među neradnim danima su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Dan nezavisnosti BiH, zatim 1. i 2. januar povodom Nove godine, te 1. i 2. maj, Međunarodni praznik rada.

Škole mogu imati i neradne dane povodom vjerskih praznika, u skladu s pravilima i strukturom učenika. U kalendaru su navedeni katolički Božić 25. decembra, pravoslavni Božić 7. januara, Ramazanski bajram 9. marta 2027. i Kurban-bajram 17. maja 2027. godine.

Posebno je naznačeno da će 5. oktobar, Svjetski dan učitelja, biti radni, ali nenastavni dan, što znači da tada neće biti redovne nastave.

Roditelji i učenici tako već na početku školske godine imaju pregled najvažnijih datuma, raspusta i praznika koji će obilježiti školsku 2026/2027. godinu u Tuzlanskom kantonu.

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