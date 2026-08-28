Ekstremna vrućina može biti opasna po zdravlje: Ovo su simptomi koje ne treba ignorisati

Ekstremno visoke temperature, kakve se danas očekuju širom Bosne i Hercegovine, mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno ako izloženost vrućini traje duže ili je praćena fizičkim naporom.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da visoke temperature mogu izazvati dehidraciju, toplotnu iscrpljenost i toplotni udar, ali i pogoršati postojeća oboljenja srca, pluća i bubrega. Posebno su ugroženi stariji, mala djeca, hronični bolesnici i osobe koje rade na otvorenom.

Kod velikih vrućina organizam pokušava sniziti tjelesnu temperaturu znojenjem i povećanim protokom krvi kroz kožu. Ako tijelo više ne može dovoljno efikasno da se hladi, mogu se javiti slabost, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, grčevi i izrazita žeđ. U težim slučajevima može doći do toplotnog udara, koji predstavlja hitno medicinsko stanje.

Kako se zaštititi?

Tokom najtoplijeg dijela dana trebalo bi što manje boraviti na direktnom suncu i izbjegavati teži fizički napor. WHO preporučuje boravak u hladu ili rashlađenom prostoru, laganu i široku odjeću te redovno unošenje vode. Alkohol i prekomjerne količine kofeina trebalo bi izbjegavati.

Prostorije je poželjno provjetravati tokom noći i ranog jutra, dok tokom dana prozore i roletne na sunčanoj strani treba zatvoriti kako bi se smanjilo zagrijavanje doma.

Posebno je važno da djeca, starije osobe i kućni ljubimci nikada ne ostaju u zatvorenom automobilu, čak ni kratko. WHO upozorava i da temperatura na direktnom suncu može biti znatno viša od službeno izmjerene temperature u hladu.

Kada odmah potražiti pomoć?

Znaci poput izrazite zbunjenosti, gubitka svijesti, vrlo visoke tjelesne temperature, grčeva ili vruće kože mogu ukazivati na toplotni udar. U takvoj situaciji potrebno je odmah pozvati hitnu medicinsku pomoć i osobu rashlađivati dok pomoć ne stigne.

Kod blažih simptoma, poput vrtoglavice, slabosti, glavobolje ili intenzivne žeđi, treba prekinuti aktivnosti, skloniti se na hladnije mjesto, odmoriti i nadoknaditi tečnost.

S obzirom na to da se danas očekuju temperature i do 40 stepeni, najvažnije je ograničiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, redovno piti vodu i obratiti dodatnu pažnju na osobe koje teže podnose vrućinu.