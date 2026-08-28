Poznat sastav Zmajeva za Italiju

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom Mejdanu otvara drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a protivnik Zmajevima bit će selekcija Italije.

Za duel vlada veliko interesovanje, a sve ulaznice su rasprodane. Očekuje se ispunjen Mejdan, odlična atmosfera i velika podrška reprezentativcima Bosne i Hercegovine u važnom kvalifikacionom susretu.

Selektor Dario Gjergja odredio je 12 igrača koji će konkurisati za večerašnju utakmicu. U sastavu su Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza.

Zmajevi će tako protiv favorizovane Italije pokušati napraviti važan korak u nastavku kvalifikacija i pred domaćom publikom doći do vrijedne pobjede.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Italija počinje u 20 sati, a direktan televizijski prijenos osiguran je na kanalu Arena Sport 1.