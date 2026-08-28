Podrška Zmajevima u Tuzli: Vlada TK finansira dio troškova organizacije utakmice

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 40.000 KM Košarkaškom savezu Tuzlanskog kantona za sufinansiranje troškova organizacije kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije.

Susret se igra večeras, 28. augusta 2026. godine, u SKPC Mejdan u Tuzli.

Odluka je donesena u skladu s dosadašnjom praksom Vlade TK da finansijski podržava nastupe bosanskohercegovačkih reprezentativnih selekcija na području Tuzlanskog kantona.

Pored finansijske podrške, Vlada je zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i sigurnosnom procjenom, poduzme potrebne mjere na osiguranju utakmice.

Kako je odlučeno, policijsko osiguranje susreta Bosne i Hercegovine i Italije bit će izvršeno bez naknade.

Utakmica BiH – Italija jedna je od najznačajnijih sportskih manifestacija koje se ovog perioda održavaju u Tuzli, a očekuje se velika podrška domaće publike u Mejdanu.