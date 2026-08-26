Vlada TK odala počast rudarima stradalim u jami „Dobrnja–Jug“

Delegacija Tuzlanskog kantona koju su činili predsjednica Skupštine Ivana Mijatović, premijer Irfan Halilagić i ministar privrede Edin Duraković prisustvovala je danas u Mramoru obilježavanju 36. godišnjice kolektivne rudarske nesreće u jami „Dobrnja–Jug“, jedne od najvećih tragedija u historiji bosanskohercegovačkog rudarstva.

U znak sjećanja na 180 rudara koji su 26. augusta 1990. godine izgubili živote, delegacija Vlade TK položila je cvijeće na spomen-obilježje u krugu Rudnika „Dobrnja–Jug“, odajući počast stradalim komoratima i dijeleći trenutke sjećanja sa njihovim porodicama, rudarima i drugim delegacijama.

Tragedija u Mramoru posebno je ostala urezana u kolektivno pamćenje tuzlanskog kraja. Prosječna starost poginulih rudara bila je svega 27 godina, a od 181 rudara koji su se u trenutku nesreće nalazili u jami, samo je jedan preživio. Iza stradalih rudara ostale su njihove porodice i 365 djece.

„Trideset i šest godina nije umanjilo ni bol ni našu obavezu da pamtimo. Danas se sa posebnim pijetetom prisjećamo 180 komorata koji su odlaskom na svoj svakodnevni, izuzetno težak posao, ostavili ono najvrijednije – svoje živote. Njihova žrtva trajno je upisana u historiju našeg kraja i obavezuje nas da čuvamo sjećanje na njih, ali i da uvijek iznova podsjećamo koliko su sigurnost, dostojanstvo i bolji uslovi rada rudara važni. Dugujemo to njima, njihovim porodicama i svim generacijama rudara koje i danas zarađuju hljeb sa sedam kora“, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Današnje obilježavanje bilo je još jedna prilika da se oda dužna počast stradalim rudarima, ali i sačuva kultura sjećanja na tragediju koja je prije 36 godina zavila u crno Mramor, Tuzlu i cijeli ovaj kraj.

Kapije Rudnika „Dobrnja–Jug“ i danas su bile otvorene svima koji su željeli podijeliti trenutak tišine i ponosa sa rudarskim porodicama i komoratima, te odati počast ljudima čija imena ostaju trajno vezana za historiju rudarstva Tuzlanskog kantona.