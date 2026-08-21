Tri miliona KM za infrastrukturne projekte gradova i općina u TK

Adin Jusufović

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje infrastrukturnih projekata gradova i općina u 2026. godini, za šta je iz kantonalnog budžeta osigurano ukupno tri miliona KM.

Sredstva su namijenjena projektima koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture i objekata javne namjene. Obuhvaćeni su projekti iz oblasti društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i privredne infrastrukture.

Pravo prijave imaju gradovi i općine sa područja Tuzlanskog kantona, koji mogu kandidovati najviše dva projekta uvrštena u Program javnih investicija TK za period 2026–2028. godine.

Jednoj jedinici lokalne samouprave može biti dodijeljeno najviše 350.000 KM za sve prijavljene projekte, dok učešće Ministarstva u finansiranju pojedinačnog projekta može iznositi do 80 posto prihvatljivih troškova. Preostali iznos gradovi i općine moraju osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.

Prednost prilikom bodovanja imat će, između ostalog, projekti koji su spremniji za realizaciju i bolje povezani sa strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona.

Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 4. septembra 2026. godine, poštom ili lično u Centralnu pisarnicu Vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli.

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