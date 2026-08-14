Vlada TK izdvaja po 1.000 KM za boravak djece u vrtićima

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

Javni poziv objavljen je 14. augusta 2026. godine na internet stranicama Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, a ostaje otvoren 30 dana.

Program subvencionisanja predviđa finansijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a prema predviđenom programu, za ovu namjenu bit će izdvajano do 1.000 KM po djetetu.

Pravo prijave ostvaruje se pod uslovima utvrđenim Javnim pozivom i Programom subvencionisanja. Zainteresovani roditelji prijave, uz potrebnu dokumentaciju, mogu dostaviti preporučenom poštom ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave, Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla.

Na koverti je potrebno navesti: „Prijava na Javni poziv za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu podnesene na propisanom prijavnom obrascu, neće biti uzete u razmatranje.