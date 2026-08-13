Članovi Udruženja autoškola i instruktora danas su protestovali ispred Vlade TK

Selma Jatić
Autoškole, vozači

Članovi Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, instruktori i kandidati za polaganje vozačkog ispita okupili su se danas ispred Vlade Tuzlanskog kantona, tražeći hitno rješavanje problema s organizacijom polaganja vozačkih ispita.

Predstavnici Udruženja tokom sastanka s pomoćnikom ministra obrazovanja i nauke TK Nusretom Muminovićem u srijedu su zatražili da se što prije organizuje polaganje za više od 300 kandidata koji čekaju ispit te da se Odluka o uvođenju aplikativnog softvera stavi van snage do okončanja postupaka i očitovanja nadležnih institucija o njenoj zakonitosti.

Nakon toga održan je i sastanak s ministrom obrazovanja i nauke TK Ahmedom Omerovićem, ali dogovor nije postignut. Ministar je ponovio stav da autoškole trebaju pristupiti aplikativnom softveru, nakon čega bi Ministarstvo unijelo kandidate u sistem i organizovalo polaganje ispita.

Iz Udruženja navode da nisu dobili konkretno rješenje, te traže sastanak s predstavnicima Vlade i zakonito i održivo rješenje problema koji, kako tvrde, dovodi do višemjesečnog čekanja kandidata na polaganje vozačkog ispita.

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