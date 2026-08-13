Lukavac: Zbog otvorenja Islamskog centra privremena obustava saobraćaja u više ulica

Povodom svečanog otvorenja Islamskog centra i džamije u Lukavcu, 14. i 15. augusta 2026. godine bit će izmijenjen režim saobraćaja u više gradskih ulica.

Privremena izmjena režima podrazumijeva zabranu saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila s pravom prvenstva prolaza te vozila kojima ulazak odobre organizatori ili nadležne službe.

U petak, u periodu od 16 sati 14. augusta do 16 sati 15. augusta saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Titovoj ulici, na dionici od raskrsnice s ulicom Lukavačkih brigada do raskrsnice s ulicom Žrtava genocida u Srebrenici.

U subotu u periodu od 7 do 16 sati, zabrana saobraćaja bit će proširena i na više drugih ulica i dionica: Titova ulica, od raskrsnice s ulicom Lukavačkih brigada do raskrsnice s ulicom Alekse Šantića, ulica Žrtava genocida u Srebrenici, ulica Redžepa ef. Muminhodžića, ulica Poštanska, sporedna ulica koja povezuje Titovu ulicu s ulicom Kule, ulica Petrak, od raskrsnice s ulicama Kulina bana, Septembarska i Srđana Aleksića do raskrsnice s ulicom Lukavačkih brigada.

Iz Grada Lukavca pozivaju građane i sve učesnike u saobraćaju da na vrijeme planiraju svoje kretanje i koriste alternativne pravce. Neophodno je pridržavati se privremene saobraćajne signalizacije i uputa nadležnih službi.

Posebno se mole stanari i korisnici objekata na navedenim lokacijama da svoje potrebe za pristupom vozilima, ukoliko je to neophodno, blagovremeno planiraju zbog privremene zabrane saobraćaja.

Za vrijeme trajanja izmijenjenog režima bit će omogućen pristup vozilima hitnih službi kada to okolnosti zahtijevaju.

Iz Grada Lukavca zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju te pozivaju na poštivanje privremeno uspostavljenog režima saobraćaja kako bi se osigurali sigurnost učesnika u saobraćaju i nesmetano održavanje svečanosti.