Lukavac dobija novi Islamski centar: Svečano otvorenje zakazano za 15. august

Lukavac će u subotu, 15. augusta, dobiti novi Islamski centar, čije je svečano otvorenje najavljeno kao važan događaj za vjerski i društveni život lokalne zajednice. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Puračić Zijad-ef. Vehabović istakao je da ideja izgradnje centra nije bila samo da Lukavac dobije novu džamiju, već prostor koji će odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka i biti oslonac budućim generacijama.

Prema njegovim riječima, islamski centri danas imaju mnogo širu ulogu od prostora u kojem se obavlja namaz. Oni su mjesta okupljanja, obrazovanja, odgoja i jačanja zajedništva.

„Islamski centri postoje da naprave preobražaj u džematu, na medžlisu, ali i u društvu. Kada ojačamo duhovni život, dobrota se prenosi i na porodicu i na cijelu zajednicu“, kazao je Vehabović.

Posebno je naglasio značaj centra za mlade generacije, ističući da je jedan od ciljeva projekta stvaranje prostora u kojem će mladi moći učiti, družiti se, razvijati vjeru i graditi odnos prema zajednici.

„Ovo smo gradili za mlade koji dolaze poslije nas. Naša je obaveza da im ostavimo prostor u kojem će učiti, odrastati, družiti se i graditi svoj odnos prema vjeri i zajednici“, poručio je glavni imam.

Novi Islamski centar neće biti namijenjen isključivo obavljanju vjerskih obreda. U njegovom sastavu nalaze se biblioteka, multimedijalna sala, mektebske učionice i drugi sadržaji koji će omogućiti organizovanje edukativnih, kulturnih i društvenih aktivnosti.

Vehabović je govorio i o ulozi imama u savremenom društvu, naglasivši da današnje vrijeme zahtijeva obrazovane, moralne i odgovorne ljude koji će biti oslonac svojim džematima.

„Današnje džematlije su obrazovane, razmišljaju, postavljaju pitanja i očekuju kvalitetne odgovore. Imam mora stalno učiti, usavršavati se i biti primjer zajednici, ne samo riječima nego i svojim životom“, kazao je Vehabović.

Govoreći o vrijednostima koje centar treba promovirati, istakao je i značaj očuvanja duhovnosti u vremenu u kojem materijalne vrijednosti često potiskuju istinske životne vrijednosti.

„Čovjek može biti uspješan i imati imetak, ali bogatstvo ne smije ovladati njegovim srcem. Duhovna snaga ostaje temelj svake zdrave porodice i svakog zdravog društva“, rekao je.

Posebno je ukazao na značaj namaza i džamije kao mjesta na kojem se čovjek vraća sebi i učvršćuje svoju vezu s Bogom.

„Džamija i islamski centar trebaju biti mjesta na koja će ljudi dolaziti rado, gdje će pronaći mir, znanje i zajedništvo. To je misija kojoj težimo i zbog koje smo gradili ovaj centar“, poručio je Vehabović gostujući u programu BIR Televizije.

Svečano otvorenje Islamskog centra u Lukavcu bit će održano 15. augusta, a glavni imam pozvao je građane da prisustvuju događaju, ističući da će njegovo otvorenje predstavljati praznik za cijelu zajednicu.

Riječ je o višemilionskom projektu čija je izgradnja počela prije nekoliko godina, a novi centar zamišljen je kao trajni vakuf i prostor koji će služiti budućim generacijama Lukavca.