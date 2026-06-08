Građani Lukavca mogu izvršiti uvid u Privremeni birački spisak

Gradska izborna komisija Lukavac obavještava građane da je izložen Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska, kako bi birači mogli provjeriti svoje podatke i, ukoliko je potrebno, zatražiti ispravku ili dopunu.

Uvid u Privremeni izvod građani Grada Lukavac mogu izvršiti od 6. juna do 6. jula 2026. godine, svakim radnim danom od 10 do 15 sati u Centru za birački spisak, u zgradi Gradske uprave Lukavac, kancelarija broj 47.

Podaci se mogu provjeriti i u sjedištu Gradske izborne komisije, također u zgradi Gradske uprave Lukavac, u kancelarijama broj 25 i 41, zatim na web stranici Grada Lukavac, kao i na internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem opcije “Da li ste registrovani”.

Građani uvid mogu izvršiti i u prostorijama mjesnih zajednica na području Grada Lukavac.

Ukoliko uoče nepravilnosti koje se odnose na lične podatke, građani se trebaju obratiti nadležnom organu za izmjenu ličnih podataka, odnosno CIPS-u. Nepravilnosti koje se odnose na raspored birača na biračko mjesto mogu se prijaviti Gradskoj izbornoj komisiji Lukavac.

Iz Gradske izborne komisije pozivaju građane koji imaju informaciju da se na biračkim spiskovima nalaze imena umrlih osoba da o tome obavijeste Centar za birački spisak i Matični ured Grada Lukavac, kako bi bila pokrenuta procedura brisanja tih osoba sa biračkih spiskova za Opće izbore 2026. godine.