Nikšić u RMU Kreka: Cilj je dovoljno električne energije za potrebe FBiH i izvoz

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete Rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da Vlada FBiH traži modele kako bi proizvodnja uglja bila na nivou potrebnom za JP Elektroprivredu BiH.

Nikšić je RMU Kreka posjetio s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem. Istakao je da je cilj osigurati da Federacija BiH ima dovoljno električne energije za vlastite potrebe, ali i za izvoz.

Prema njegovim riječima, rudari i Uprava RMU Kreka pozitivno su odgovorili na mjere koje su Vlada FBiH i Elektroprivreda BiH provodile u protekle tri godine, zbog čega je ovaj rudnik među liderima u proizvodnji uglja.

Nikšić je naveo i da u rudniku postoji perspektiva, te da je raspisan konkurs za zapošljavanje novih rudara za koji vlada veliki interes. Dodao je da to pokazuje kako ljudi ponovo vide priliku u ovom sektoru, ali i da je standard rudara u posljednje vrijeme značajno poboljšan.

Vlada FBiH bi naredne sedmice trebala raditi na zakonskom rješenju o konsolidaciji, koje bi za RMU Kreka predstavljalo važan iskorak. Tim rješenjem bi se, kroz prodaju neperspektivne imovine, stvarali fondovi za uvezivanje radnog staža dijelu rudara, ali i dodatne pretpostavke za razvoj rudnika.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić kazao je da je sastanak rezultirao konkretnim programima koji bi u narednom periodu trebali omogućiti dodatne količine uglja u rudnicima Koncerna i stabilniju proizvodnju električne energije.

Podsjetio je da Elektroprivreda BiH oko 80 posto električne energije proizvodi u termoelektranama, zbog čega je stabilnost rudnika od velikog značaja za energetski sektor Federacije BiH.