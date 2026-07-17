Elektroprivreda BiH: Gubitak smanjen, isporuka električne energije nije ugrožena

Elektroprivreda BiH saopćila je da njeno tekuće poslovanje nije ugroženo te da se isporuka električne energije kupcima odvija uredno i bez prekida, uprkos višegodišnjim gubicima i problemima u proizvodnji uglja i električne energije.

Kako je navedeno u saopćenju, aktuelna Uprava Elektroprivrede BiH dužnost je preuzela u augustu 2023. godine, kada je evidentirani gubitak iznosio 55 miliona KM. Nakon korekcije poslovnog rezultata, koju je izvršio nezavisni procjenitelj, utvrđeno je da je stvarni gubitak iznosio 331 milion KM.

Na kraju 2023. godine ukupni akumulirani gubitak rudnika koji posluju u okviru Koncerna Elektroprivrede BiH iznosio je 1,053 milijarde KM.

Iz kompanije navode da je pad proizvodnje električne energije počeo 2018. godine, a posebno je izražen u termoelektranama. Takvo stanje direktno se povezuje sa smanjenim isporukama uglja i problemima u rudnicima.

Tokom 2024. godine gubitak Elektroprivrede BiH smanjen je na 57,9 miliona KM. U saopćenju se ističe da je ostvareni gubitak u potpunosti pokriven iz rezervi, koje su višestruko veće od iskazanog iznosa.

Poduzete su i mjere za očuvanje likvidnosti, dok se usluge kupcima pružaju bez poteškoća.

Elektroprivreda BiH naglašava da gubici prikazani u konsolidovanom bilansu ne predstavljaju samo rezultate matične kompanije, već i ostalih članica Koncerna. Gubici rudnika u cijelosti umanjuju ukupni finansijski rezultat Koncerna.

Kao glavni razlozi negativnog poslovnog rezultata navedeni su nedostatak uglja, nepovoljna hidrološka situacija i povećani troškovi kupovine električne energije na tržištu.

Jedan od razloga gubitka je, kako se navodi, i činjenica da je prodajna cijena električne energije niža od cijene njene proizvodnje.

Uprava Elektroprivrede BiH zbog toga provodi aktivnosti usmjerene na racionalizaciju poslovanja i smanjenje razlike između prodajne cijene i stvarnih troškova proizvodnje električne energije.

Iz kompanije su naveli da je aktuelna Uprava, osim finansijskih gubitaka, naslijedila i brojne obaveze, teško stanje u rudnicima te potrebu angažovanja dodatnih sredstava radi očuvanja likvidnosti.

Među naslijeđenim problemima su i započeti, a nerealizovani projekti, među kojima je Hidroelektrana „Vranduk“, kao i višemilionska odšteta koju Elektroprivreda BiH treba isplatiti.