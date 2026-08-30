Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 31.08.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle:

– u naseljima: Brđani, Dokanj, Martinovići, Kosci, Tetima i Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.

– u naselju Rapatnica Dom prema Gratu u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Dana 01.09.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle u naselju Vilušići i ulici Husinskih rudara u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.