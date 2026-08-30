RMU Banovići raspisao konkurs za direktora i izvršnog direktora

RMU Banovići raspisao je javni konkurs za izbor i imenovanje dva člana Uprave, direktora Društva i izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Konkurs je objavio Nadzorni odbor Rudnika mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, a odluka je donesena na osnovu Statuta Društva i ranije odluke o raspisivanju javnog konkursa.

Za poziciju direktora traži se kandidat sa završenim VII stepenom stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i iskustvom i stručnošću u oblastima od značaja za rad i poslovanje Društva.

Kada je riječ o poziciji izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, uslov je završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, najmanje pet godina radnog iskustva te iskustvo i stručnost u oblastima značajnim za poslovanje RMU Banovići.

Kandidati za obje pozicije moraju ispunjavati i opće uslove, među kojima su državljanstvo Bosne i Hercegovine, odgovarajuće radno iskustvo, univerzitetska diploma, kao i uslovi koji se odnose na nepostojanje zakonskih smetnji za obavljanje funkcije u Upravi.

Konkursom je predviđeno i da kandidati posjeduju certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Kandidati koji certifikat nemaju mogu, pod propisanim uslovima, preuzeti obavezu da usavršavanje završe u roku od šest mjeseci.

Javni konkurs za rukovodeće pozicije u RMU Banovići objavljen je nakon odluke Nadzornog odbora od 10. augusta 2026. godine.

Detaljni uslovi, potrebna dokumentacija i procedura izbora navedeni su u tekstu javnog konkursa RMU Banovići.