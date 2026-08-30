Sutra 62. sjednica Skupštine TK: Pred zastupnicima 12 tačaka dnevnog reda

RTV SLON
Skupština TK
Skupština TK

Sjednica Skupštine TK bit će održana sutra, 31. augusta, a zastupnici će razmatrati ukupno 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene Zakona o turističkim zajednicama, izvršenje Budžeta i izvještaji nekoliko kantonalnih institucija.

Početak 62. sjednice zakazan je za 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Pred zastupnicima će se naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2026. godine.

Razmatrat će se i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve kantonalnog budžeta u istom periodu.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine TK nalaze se i izvještaji o poslovanju JP „Šume Tuzlanskog kantona“ Kladanj, Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla te Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Zastupnici će razmatrati i informacije koje se odnose na rad kantonalnih institucija, uključujući provođenje propisa o prijavljivanju i kontroli imovine izabranih zvaničnika, kao i izvještaj o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu su i informacije o digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije, rodnoj zastupljenosti na rukovodećim pozicijama te analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Na kraju sjednice Skupštine TK razmatrat će se i nacrt izmjena i dopuna Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, o kojem bi kantonalna Skupština trebala dati svoje mišljenje.

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