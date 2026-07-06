/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 6. juli

U nastavku donosimo dnevnik TV Slon, Crno i bijelo i pregled događaja koji si obilježili ovaj ponedjeljak, 6. juli:

*** Danas je istekao rok za podnošenje kandidatskih listi za Opće izbore 2026. godine. Politički subjekti liste su mogli predati do 16 sati, a konačna ovjera kandidatskih listi predviđena je do 31. jula.

*** Pred zastupnicima Skupštine Tuzlanskog kantona bile su izmjene Zakona o oružju i municiji i Zakona o policijskim službenicima TK. Cilj je jasnije regulisati nabavku, posjedovanje i prijavljivanje vatrenog oružja, ali i unaprijediti postupanje policijskih službenika.

*** Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je sa britanskim ministrom za Evropu Stephenom Doughtyem o stabilnosti BiH, evropskim i evroatlantskim integracijama, Srebrenici, ulozi OHR-a i jačanju bilateralnih odnosa.

*** U sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku, 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine UN-a.

*** O slučaju tuče u tuzlanskom naselju Slatina oglasilo se Kantonalno tužilaštvo TK. U događaju od 1. jula povrijeđeno je pet osoba, jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, a nakon dostavljanja izvještaja bit će odlučeno o daljim mjerama.

*** Općinski sud u Gračanici odredio je jednomjesečni pritvor Semiru Hamziću iz Gračanice, osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

*** Ministarstvo za boračka pitanja TK dodijelilo je stipendije za 365 studenata i 489 učenika iz reda branilačke populacije. Studentima će biti isplaćeno po 1.620 KM, učenicima po 1.170 KM, a ukupno je izdvojeno više od 1,1 milion KM.

*** U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisani su ugovori vrijedni 650 hiljada KM sa 14 javnih preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme, kontejnera, kanti i vozila.

*** Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela tuzlanskog Mejdana. Obnovljena je Mala sala, prostor za borilačke sportove, fitness sala i kuglana, a objekat je dobio novu fasadu, LED rasvjetu, veliki display i dodatne prateće sadržaje.

*** U Dnevniku donosimo i pregled tema sa portala rtvslon.ba. Čitajte o otkazima ljekara u BiH, apelu Tužilaštva TK za odgovorno dijeljenje informacija, te reakcijama bh. fudbalera nakon nastupa Zmajeva na Mundijalu.

*** Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Beogradu protiv Srbije igra utakmicu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 sati, a selektor Dario Gjergja neće moći računati na nekoliko povrijeđenih igrača.