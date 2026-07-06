Nakon velike borbe bh. košarkaši poraženi u Beogradu

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Srbije rezultatom 94:81 u utakmici grupe C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Srbija je od početka susreta imala bolji ritam i kontrolu igre, dok je BiH pokušavala ostati u priključku kroz individualna rješenja i šut s distance. Bh. tim je u prvoj četvrtini pogodio dvije trojke, uz timsku realizaciju od 42 posto, ali je Srbija već tada počela graditi prednost.

Na početku druge četvrtine Talić je pogodio trojku za BiH, nakon koje je rezultat glasio 27:15 za Srbiju. Ipak, domaća selekcija nastavila je koristiti bolji protok lopte, a posebno je bila vidljiva prednost Srbije u asistencijama, kojih je imala 11 više od reprezentacije BiH.

Prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 54:35 za Srbiju, pa su bh. košarkaši u nastavku utakmice imali težak zadatak da pokušaju smanjiti zaostatak. Reprezentacija BiH je uspjela dobiti drugu i treću četvrtinu, pokazala bolju reakciju u odnosu na uvod utakmice, ali to nije bilo dovoljno za potpuni preokret i bolji konačan rezultat.

Najbolji u reprezentaciji BiH bio je Luka Garza sa 16 poena i sedam skokova.

BiH kvalifikacije nastavlja protiv Italije, Litvanije i Islanda

Nakon ovog poraza reprezentacija BiH kvalifikacije nastavlja sa omjerom 2:4. U nastavku takmičenja bh. košarkaše očekuju utakmice protiv Italije, Litvanije i Islanda, dok je prvi naredni kvalifikacioni prozor planiran početkom augusta. Posljednja dva susreta u ovoj fazi kvalifikacija bit će odigrana u februaru.