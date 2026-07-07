Košarkaška reprezentacija BiH u augustu nastavlja borbu za Mundobasket

Košarkaška reprezentacija BiH već krajem augusta nastavlja kvalifikacije za Mundobasket 2027, nakon što je uprkos porazu od Srbije izborila plasman u drugu fazu evropskih kvalifikacija.

BiH je prvu fazu završila na trećem mjestu u grupi C, s omjerom od dvije pobjede i četiri poraza. U posljednjem kolu Zmajevi su u Beogradu poraženi od Srbije rezultatom 94:81, ali je ranije ostvareni učinak bio dovoljan za nastavak borbe za plasman na svjetsku smotru.

Iako je Srbija već u prvom poluvremenu napravila ključnu razliku, reprezentacija BiH je u nastavku susreta pokazala bolju reakciju. Zmajevi su dobili treću i četvrtu četvrtinu, ali to nije bilo dovoljno za rezultatski preokret. Najefikasniji u bh. timu bio je Luka Garza sa 16 poena i sedam skokova.

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Košarkaška reprezentacija BiH saznala raspored druge faze

Košarkaška reprezentacija BiH u drugoj fazi kvalifikacija igrat će u grupi J, zajedno sa Turskom, Italijom, Srbijom, Litvanijom i Islandom. Rezultati iz prve faze prenose se u nastavak takmičenja, pa BiH u novu grupu ulazi sa omjerom 2-4.

Prvi meč u drugoj fazi BiH će igrati 28. augusta 2026. godine protiv Italije. U tom susretu Zmajevi će biti domaćini, dok mjesto odigravanja utakmice još nije zvanično potvrđeno. Tri dana kasnije, 31. augusta, bh. tim gostovat će Litvaniji.

Nastavak kvalifikacija slijedi u novembru, kada je 26. novembra na rasporedu gostovanje Islandu, dok će 29. novembra BiH dočekati Litvaniju. Posljednji kvalifikacioni prozor igra se u februaru i martu 2027. godine. Zmajevi će 26. februara gostovati Italiji, a 1. marta dočekati Island.

Težak put do Mundobasketa

Grupa J bit će izuzetno zahtjevna za bh. košarkaše. Turska u drugu fazu ulazi sa savršenim omjerom 6-0, Italija ima 5-1, Srbija 4-2, dok Litvanija i Island imaju po 3-3. Košarkaška reprezentacija BiH trenutno je na šestoj poziciji sa omjerom 2-4.

Na Mundobasket 2027 plasirat će se tri najbolje selekcije iz grupe, što znači da će Zmajevi već u augustovskom prozoru morati tražiti rezultat koji bi ih vratio u ravnopravniju borbu za vrh. Posebno važan mogao bi biti domaći susret protiv Italije, jer bi pobjeda na otvaranju druge faze značajno popravila položaj BiH na tabeli.

Italija je rival s kojim se BiH nedavno susrela na EuroBasketu 2025, kada su Italijani slavili rezultatom 96:79. Litvanija budi drugačija sjećanja, jer je BiH na EuroBasketu 2013 savladala ovu selekciju rezultatom 78:72, u jednoj od važnijih pobjeda bh. košarke na velikim takmičenjima. Island je protivnik koji se ne smije potcijeniti, posebno jer je u prethodnim kvalifikacionim ciklusima znao praviti probleme favoritima.

Košarkaška reprezentacija BiH tako će u nastavku kvalifikacija imati težak, ali i dalje otvoren put. Nakon šest odigranih utakmica jasno je da prostora za kalkulacije nema mnogo, pa će svaki naredni duel imati veliki značaj u borbi za plasman na Mundobasket.