Košarkaši BiH protiv Srbije u Beogradu: Zmajevi igraju posljednji meč prve faze kvalifikacija

Košarkaši BiH protiv Srbije igraju u ponedjeljak, 6. jula, od 20 sati u Beogradu, u posljednjem kolu prve grupne faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon poraza od Turske u Zenici nastavila je pripreme u Kaknju, gdje su Zmajevi odradili treninge prije puta u Beograd. Domaćini dvodnevnih priprema bili su Općina Kakanj i Košarkaški klub Kakanj.

Utakmica protiv Srbije dolazi nakon duela u Zenici, u kojem je BiH poražena od Turske rezultatom 82:75. Iako su Zmajevi odigrali borben meč protiv lidera grupe, to nije bilo dovoljno za pobjedu protiv selekcije koja je ostala neporažena u dosadašnjem dijelu kvalifikacija.

Košarkaši BiH protiv Srbije imaju priliku završiti ovu fazu kvalifikacija boljim rezultatom, iako ih očekuje težak zadatak na gostujućem terenu. Prvi međusobni duel ovih selekcija, odigran u novembru prošle godine u Sarajevu, pripao je Srbiji rezultatom 74:72.

Selektor Dario Gjergja okupio je reprezentativce još 21. juna na Vlašiću, nakon čega su pripreme nastavljene u Zenici, a potom i u Kaknju.

Iz KK Kakanj poručili su da dolazak državne reprezentacije potvrđuje da ovaj grad ima kvalitetne uslove za pripreme reprezentativnih selekcija.

Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su osigurale nastavak takmičenja u drugoj grupnoj fazi, koja počinje u augustu. Nakon pet odigranih kola, Turska je prva u grupi C s omjerom 5-0, Srbija ima 3-2, BiH 2-3, dok je Švicarska bez pobjede.

Košarkaši BiH protiv Srbije tako će igrati meč koji neće odlučivati o prolazu, ali će biti važan za samopouzdanje i bodovni učinak koji selekcije prenose u nastavak kvalifikacija.