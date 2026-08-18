Zmaj pojačao Hajduk: Dennis Hadžikadunić potpisao za splitske “Bile”

Bosanskohercegovački reprezentativac Dennis Hadžikadunić novi je fudbaler splitskog Hajduka. Iskusni 28-godišnji stoper potpisao je ugovor s klubom s Poljuda do ljeta 2028. godine, potvrđeno je iz Hajduka.

Hadžikadunić u Split stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ruskim Rostovom, tako da Hajduk za njegovo dovođenje neće morati platiti odštetu. Njegovim dolaskom trener Gonzalo Garcia dobio je iskusno pojačanje u posljednjoj liniji ekipe.

Bogato međunarodno iskustvo

Reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen je u Malmöu, a tokom karijere nastupao je u nekoliko evropskih zemalja. Nosio je dres Malmöa, Rostova, Mallorce, Hamburger SV-a i Sampdorije, u kojoj je proveo posljednju sezonu.

Prije nego što je izabrao Bosnu i Hercegovinu, Hadžikadunić je nastupao za mlađe selekcije Švedske. Za seniorsku reprezentaciju BiH debitovao je 2020. godine, a do sada je upisao 33 nastupa u dresu Zmajeva.

Hadžikadunić je bio i dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a priliku za igru dobio je u pobjedi Zmajeva protiv Katara rezultatom 3:1, kada je upisao i asistenciju za treći pogodak bh. selekcije.

Novo veliko pojačanje na Poljudu

Dolazak bh. reprezentativca predstavlja značajno pojačanje za Hajduk, posebno zbog njegovog iskustva igranja u Švedskoj, Rusiji, Španiji, Njemačkoj i Italiji.

Splićani su tako dobili stopera s ozbiljnim međunarodnim iskustvom, dok će ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini imati još jedan razlog više da prate nastupe Hajduka u nastavku sezone.

Hadžikadunićev ugovor s “Bilima” važi do ljeta 2028. godine.