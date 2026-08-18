Federalno ministarstvo objavilo javni poziv za stručno osposobljavanje

Nedžida Sprečaković
Federalno ministarstvo objavilo javni poziv za stručno osposobljavanje
Federalno ministarstvo objavilo javni poziv za stručno osposobljavanje

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ponuđeno je kroz novi javni poziv Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje traži dvije osobe. Javni poziv objavljen je 18. augusta 2026. godine.

Na poziv se mogu prijaviti kandidati sa završenim visokim obrazovanjem pravne ili upravne struke, ekonomskog ili drugog fakulteta društvenog smjera, kao i fakulteta prirodnih ili tehničkih nauka, uključujući matematički i informatički smjer. Prihvatljive su i odgovarajuće diplome prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova.

Uz prijavu je potrebno dostaviti fakultetsku diplomu, uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih, prosjek ocjena ostvaren tokom studija, te, ukoliko je primjenjivo, dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji. Taj dokaz predstavlja dopunski kriterij za ostvarivanje prednosti pod jednakim uslovima. Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od tri mjeseca.

Izbor kandidata uključivat će provjeru općeg znanja, najprije kroz pisani test, a kandidati koji ga polože istog dana pristupit će i usmenoj provjeri. Literatura za pripremu, kao i termin i mjesto održavanja testa, bit će objavljeni na službenoj stranici Ministarstva.

Stručno osposobljavanje trajat će godinu dana, bez zasnivanja radnog odnosa. Izabrane osobe imat će pravo na naknadu u iznosu od 35 posto osnovne plaće stručnog saradnika u organima vlasti Federacije BiH.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, uz naznaku da se prijava odnosi na javni poziv za stručno osposobljavanje. Rok za dostavljanje prijava je najkasnije 15 dana od objave poziva u dva dnevna lista, računajući od posljednje objave, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

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