Jesenska doza vitamina: Zašto su mandarine odličan izbor?

Mandarine su jedno od najprepoznatljivijih voća jesenske sezone, a osim osvježavajućeg okusa, mogu biti vrijedan dio svakodnevne prehrane. Bogate su vitaminima, mineralima i antioksidansima koji doprinose normalnom funkcionisanju organizma, posebno tokom hladnijeg dijela godine.

Ovo citrusno voće spada među najuzgajanije vrste citrusa u svijetu, odmah nakon narandži. Zbog sastava i jednostavne konzumacije, mandarine su čest izbor za užinu, ali i dodatak različitim obrocima.

Mandarine kao izvor vitamina C

Jedna od njihovih najpoznatijih nutritivnih prednosti jeste visok sadržaj vitamina C. Dvije do tri mandarine mogu osigurati značajan dio dnevnih potreba za ovim vitaminom, koji doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sistema.

Osim vitamina C, mandarine sadrže beta-kriptoksantin, antioksidans koji se u organizmu može pretvoriti u vitamin A, kao i kalij te određene vitamine B grupe.

Pomažu normalnom radu probavnog sistema

Mandarine sadrže prehrambena vlakna, među kojima je i pektin. Vlakna doprinose normalnom radu probavnog sistema, a mogu pomoći i u sporijoj apsorpciji šećera iz hrane.

Zbog kombinacije vode i vlakana, ovo voće može biti praktičan izbor za međuobrok, posebno kada se konzumira cijelo, umjesto u obliku soka.

Vitamin C važan je i za kožu

Vitamin C učestvuje u stvaranju kolagena, proteina važnog za kožu i vezivna tkiva. Dovoljan unos ovog vitamina doprinosi i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Mandarine sadrže i druge antioksidanse koji pomažu organizmu u zaštiti od djelovanja slobodnih radikala.

Sadrže nutrijente važne za vid

Beta-karoten i drugi karotenoidi prisutni u mandarinama povezani su s vitaminom A, koji ima važnu ulogu u održavanju normalnog vida i zdravlja kože.

Uravnotežena prehrana koja uključuje različite vrste voća i povrća jedan je od najjednostavnijih načina za unos ovih nutrijenata.

Mogu biti dio prehrane korisne za srce

Mandarine sadrže flavonoide, kalij i vlakna, sastojke koji se često povezuju s kvalitetnom i uravnoteženom prehranom usmjerenom na očuvanje zdravlja srca i krvnih žila.

Ipak, nijedna pojedinačna namirnica ne može sama spriječiti bolesti, pa mandarine treba posmatrati kao dio raznovrsne prehrane, uz dovoljno povrća, cjelovitih žitarica, proteina i drugih izvora hranjivih materija.