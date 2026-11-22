Kolagen se ne nalazi samo u dodacima prehrani, već i u pojedinim namirnicama koje svakodnevno možemo uključiti u jelovnik. Riječ je o proteinu važnom za kožu, kosti, hrskavicu, tetive i ligamente, čija se prirodna proizvodnja u organizmu smanjuje s godinama.

Jedan od poznatijih prehrambenih izvora kolagena je temeljac od kostiju. Dobija se dugotrajnim kuhanjem životinjskih kostiju, hrskavice i vezivnog tkiva, pri čemu se dio kolagena razgrađuje u želatin. Njegova količina u gotovom temeljcu zavisi od vrste korištenih kostiju i načina pripreme.

Kolagen se može pronaći i u pilećoj koži, ribljoj koži i kostima, svinjskoj koži, goveđim tetivama i hrskavici. Želatin koji se koristi u pripremi deserata također nastaje preradom kolagena životinjskog porijekla.

Ipak, konzumiranje ovih namirnica ne znači da će kolagen direktno dospjeti u kožu ili zglobove. Tokom probave razgrađuje se na manje peptide i aminokiseline koje organizam koristi za različite funkcije, uključujući i stvaranje vlastitog kolagena.

Koji nutrijenti pomažu u proizvodnji kolagena?

Osim namirnica koje ga prirodno sadrže, važnu ulogu imaju i one koje organizmu osiguravaju sastojke potrebne za njegovu proizvodnju.

Posebno je važan vitamin C, koji učestvuje u procesu stvaranja kolagena. Njime su bogati paprika, kivi, narandža, limun, jagode i brokula.

Za ovaj proces potrebni su i minerali cink i bakar. Cink se nalazi u mesu, jajima, morskim plodovima i sjemenkama bundeve, dok su orašasti plodovi, sjemenke i kakao dobri izvori bakra.

Neophodne su i aminokiseline koje organizam dobija iz proteina. Jaja, riba, piletina, mahunarke i mliječni proizvodi mogu pomoći u osiguravanju dovoljnog unosa proteina kroz raznovrsnu prehranu.

Da li su suplementi kolagena neophodni?

Istraživanja su pokazala da suplementi kolagena mogu imati određene pozitivne efekte na hidrataciju i elastičnost kože, ali rezultati nisu jednaki u svim studijama. Zbog toga su potrebna dodatna kvalitetna istraživanja kako bi se njihova djelotvornost pouzdanije procijenila.

Suplementi se zato ne smatraju neophodnim za svakoga, niti mogu zamijeniti uravnoteženu prehranu. Za normalnu proizvodnju kolagena važno je organizmu osigurati dovoljno proteina, vitamina C, cinka i bakra, kroz raznovrsne namirnice.