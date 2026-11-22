Večernji trening ne mora negativno utjecati na kvalitet sna, pokazala je analiza 25 naučnih studija s više od 4.200 učesnika. Istraživači su utvrdili da između jutarnjeg i večernjeg vježbanja uglavnom nema značajne razlike, ali da intenzivna fizička aktivnost u kasnim satima može povećati broj noćnih buđenja.

Pregled istraživanja objavljen je u časopisu „Sleep Medicine Reviews“, a proveli su ga naučnici s Univerziteta u Toulonu u Francuskoj, uz saradnike iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

U detaljniju meta-analizu uključeno je 16 randomiziranih kontrolisanih studija sa 611 učesnika. Poređeni su rezultati jutarnjih treninga, koji su se u prosjeku održavali oko osam sati, i večernjih aktivnosti, uglavnom oko 18 sati.

Kada večernje vježbanje može utjecati na san?

Rezultati nisu pokazali značajne razlike u ukupnom trajanju sna, vremenu potrebnom da osoba zaspi niti u subjektivnoj procjeni kvaliteta spavanja.

Jedina uočena razlika odnosila se na češća buđenja tokom noći nakon večernjeg treninga, posebno kada je fizička aktivnost bila umjerenog ili visokog intenziteta. Kod laganog vježbanja razlike su bile gotovo neprimjetne.

Ipak, istraživači upozoravaju da ovaj rezultat treba tumačiti oprezno jer su na njega mogle utjecati i manje studije uključene u analizu.

Vrijeme između treninga i odlaska u krevet

Prema objašnjenju autora, nakon intenzivnog vježbanja organizmu je potrebno vrijeme da se smanje tjelesna temperatura, puls i nivo fiziološke pobuđenosti. Ako se tijelo ne stigne vratiti u stanje odmora prije odlaska u krevet, moguće je da san bude isprekidan.

Zbog toga istraživači smatraju da je važnije koliko vremena prođe između završetka treninga i odlaska na spavanje nego samo vrijeme u kojem se vježba.

U radu se navodi i veliko istraživanje iz 2025. godine, prema kojem fizička aktivnost završena najmanje četiri sata prije spavanja nije bila povezana s lošijim snom.

Reakcije na večernje vježbanje mogu se razlikovati od osobe do osobe. Jedna od analiziranih studija pokazala je da je intenzivan večernji trening mogao pogoršati san kod sportista koji prirodno imaju naviku ranijeg ustajanja.

Ne treba odustajati od večernje fizičke aktivnosti

Autori zaključuju da preporuke o spavanju ne bi trebale odvraćati ljude od večernjeg vježbanja. Redovna fizička aktivnost važnija je od toga da li se trenira ujutro ili navečer.

Za osobe koje vježbaju u večernjim satima preporučuje se da prednost daju laganim ili umjerenim aktivnostima i da intenzivnije treninge završe dovoljno rano prije odlaska u krevet.

Sličan zaključak donosi i meta-analiza objavljena u septembru u časopisu „Frontiers in Psychology“, prema kojoj je za kvalitet sna važnije redovno bavljenje fizičkom aktivnošću nego tačno doba dana u kojem se ona praktikuje.