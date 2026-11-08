Čaj od đumbira može pomoći kod stomačnih tegoba: Evo kako ga pravilno pripremiti

Čaj od đumbira često se preporučuje kod stomačnih tegoba, posebno kada se pojave mučnina, nadutost ili nelagoda nakon obroka. Ovaj jednostavan napitak može pomoći u ublažavanju određenih probavnih smetnji, ali stručnjaci upozoravaju da je važno kako se priprema i konzumira, naročito kada je želudac osjetljiv.

Kada se jave probavni problemi, mnogi posežu za gaziranim napicima ili različitim biljnim čajevima. Međutim, gazirani napici s okusom đumbira nisu isto što i čaj pripremljen od njegovog korijena, a zbog šećera i gaziranosti kod nekih osoba mogu dodatno pogoršati tegobe.

Nutricionistkinja Alyssa Simpson, specijalizovana za zdravlje probavnog sistema, za magazin Real Simple objasnila je zbog čega čaj od đumbira može biti koristan kod blažih probavnih smetnji.

Kako čaj od đumbira djeluje na probavni sistem?

Đumbir sadrži prirodne biljne spojeve, među kojima su gingeroli i šogaoli, koji mogu utjecati na pokretljivost probavnog sistema i mehanizme povezane s mučninom.

Istraživanja pokazuju da đumbir može pomoći kod određenih oblika mučnine, iako jačina dokaza zavisi od njenog uzroka i korištenog pripravka.

Simpson preporučuje čaj od đumbira kao jedan od napitaka koje koristi kada osjeti nelagodu u želucu.

Uz đumbir ponekad savjetuje i biljke poput crvenog brijesta i korijena bijelog sljeza, koje se tradicionalno koriste za ublažavanje nadraženosti sluznice probavnog trakta. Ipak, klinički dokazi o njihovoj djelotvornosti su ograničeni.

Kako pravilno pripremiti čaj od đumbira?

Za pripremu čaja može se koristiti svježi korijen đumbira ili gotova čajna mješavina.

Svježi đumbir potrebno je oprati, narezati nekoliko tankih kriški i preliti vrućom vodom. Napitak se može ostaviti da odstoji pet do deset minuta, zavisno od željenog intenziteta okusa.

Ako se koriste gotove čajne mješavine, najbolje je pratiti upute proizvođača.

Prije konzumiranja čaj treba ostaviti da se ohladi do ugodne temperature. Posebno kod mučnine preporučuje se piti ga polako, u manjim gutljajima, jer velike količine tečnosti odjednom mogu pojačati osjećaj nelagode.

Da li je čaj od đumbira bolji od čaja od nane?

Čaj od nane također se tradicionalno koristi za ublažavanje probavnih smetnji, ali nije jednako pogodan za sve osobe.

Kod ljudi koji imaju žgaravicu ili gastroezofagealni refluks nana može pogoršati simptome jer može doprinijeti opuštanju mišića između želuca i jednjaka.

Đumbir se često dobro podnosi, ali kod pojedinih osoba i on može izazvati žgaravicu ili nelagodu, naročito ako se konzumira u većim količinama.

Zbog toga izbor napitka treba prilagoditi vlastitim simptomima i reakciji organizma.

Kada čaj nije dovoljan za stomačne tegobe?

Kod blaže mučnine čaj od đumbira može biti koristan dodatak, ali ne može zamijeniti odgovarajuće liječenje niti nadoknadu izgubljene tečnosti.

Ako su probavne tegobe praćene povraćanjem ili proljevom, najvažnije je spriječiti dehidraciju. Voda se može piti u malim, čestim gutljajima, dok su kod većeg gubitka tečnosti i elektrolita korisne oralne rehidracijske otopine.

Osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, imaju određene hronične bolesti ili žele redovno koristiti veće količine đumbira trebale bi se prethodno posavjetovati s ljekarom.

Ako se pojave jaki bolovi u stomaku, krv u povraćenom sadržaju ili stolici, znakovi dehidracije ili dugotrajno povraćanje, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.