Redovan doručak može biti povezan s boljim suočavanjem sa stresom, pokazalo istraživanje

Redovan doručak, kvalitetan san i fizička aktivnost mogli bi imati značajnu ulogu u načinu na koji se nosimo sa stresom i svakodnevnim izazovima. Istraživanje američkog Univerziteta Binghamton pokazalo je povezanost zdravih životnih navika i psihološke fleksibilnosti, odnosno sposobnosti prilagođavanja mislima, emocijama i promjenjivim životnim okolnostima.

Istraživači su anonimno anketirali oko 400 studenata, ispitujući njihove prehrambene navike, kvalitet sna, fizičku aktivnost i druge faktore koji mogu utjecati na mentalno zdravlje. Rezultati su objavljeni u naučnom časopisu Journal of American College Health.

Psihološka fleksibilnost podrazumijeva sposobnost da osoba prepozna vlastite emocije i prilagodi ponašanje situaciji, umjesto da reaguje isključivo pod utjecajem trenutnog stresa.

Kako su doručak i psihološka fleksibilnost povezani?

Prema rezultatima istraživanja, studenti koji doručkuju najmanje pet puta sedmično pokazivali su veću psihološku fleksibilnost i otpornost na stres.

Pozitivna povezanost uočena je i kod osoba koje redovno vježbaju najmanje 20 minuta te uzimaju riblje ulje nekoliko puta sedmično.

S druge strane, studenti koji spavaju manje od šest sati pokazivali su niži nivo psihološke fleksibilnosti i slabiju sposobnost suočavanja sa stresnim situacijama.

Istraživanje je pokazalo i povezanost između učestalog konzumiranja brze hrane, nedovoljnog sna i psihološke rigidnosti, odnosno krutosti u razmišljanju i ponašanju.

Ipak, riječ je o povezanosti životnih navika i psiholoških osobina, a ne o dokazu da sam doručak direktno povećava otpornost na stres.

Zašto je psihološka fleksibilnost važna?

Glavna autorica istraživanja Lina Begdache, vanredna profesorica na Univerzitetu Binghamton, objašnjava da psihološka fleksibilnost omogućava ljudima da se lakše prilagode nepredviđenim okolnostima.

Kao primjer navodi osobu koja propusti let, ali umjesto panične reakcije pokušava pronaći drugo rješenje. Takva osoba i dalje osjeća stres, ali uspijeva upravljati svojim reakcijama.

Prema njenom objašnjenju, važan dio psihološke fleksibilnosti jeste sposobnost prepoznavanja emocija i razmišljanja o tome šta se može učiniti u određenoj situaciji.

Osobe s izraženijom psihološkom fleksibilnošću lakše prihvataju neugodne emocije, bez dopuštanja da one u potpunosti određuju njihovo ponašanje.

Zdrave životne navike i otpornost na stres

Autori istraživanja ukazuju na to da prehrana, san i fizička aktivnost mogu biti povezani s psihološkom fleksibilnošću, koja je važna za mentalnu otpornost.

Begdache smatra da kvalitetna ishrana može doprinijeti izgradnji psihološke fleksibilnosti, dok nezdrave životne navike mogu biti povezane s njenim smanjenjem.

Nalazi istraživanja sugerišu da redovan doručak i druge svakodnevne navike vrijedi posmatrati i kroz njihov odnos s mentalnim zdravljem, a ne samo kroz fizičko zdravlje.

Budući da je istraživanje provedeno na studentskoj populaciji i zasnovano na anketnim podacima, rezultati ne dokazuju uzročno-posljedičnu vezu niti se mogu automatski primijeniti na sve dobne grupe.