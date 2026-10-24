Šta jesti prije treninga za više energije i bolje rezultate?

Obrok prije treninga može utjecati na energiju, izdržljivost i sposobnost organizma da se oporavi nakon fizičke aktivnosti. Pravilan izbor namirnica pomaže da tokom vježbanja imate dovoljno energije, bez osjećaja težine i nelagode u stomaku.

Vrijeme obroka i njegov sastav zavise od vrste i intenziteta treninga, ali i od individualnih potreba. Zato je važno odabrati hranu koja organizmu osigurava potrebne nutrijente i koju možete lako probaviti.

Koje namirnice odabrati prije treninga?

Ugljikohidrati su važan izvor energije tokom fizičke aktivnosti, dok proteini doprinose očuvanju i obnovi mišićnog tkiva. Masti su također važne za organizam, ali obroke bogate mastima neposredno prije treninga treba ograničiti jer se sporije probavljaju.

Dobar izbor mogu biti integralni hljeb, riža, voće, jaja, jogurt i nemasno meso. Kombinacija ugljikohidrata i proteina posebno je korisna kada do treninga ima dovoljno vremena za probavu.

Kada jesti prije treninga?

Ako do početka treninga imate dva do tri sata, možete pojesti konkretniji obrok koji sadrži ugljikohidrate i proteine, uz umjerenu količinu masti. To može biti sendvič od integralnog hljeba s nemasnim mesom i salatom, omlet s tostom ili piletina s rižom i povrćem.

Kada je do treninga ostalo manje od dva sata, bolje je odabrati manji obrok koji se lakše probavlja. Jogurt s voćem ili smoothie od mlijeka, banane i jogurta mogu biti praktične opcije.

Ako trening počinje za sat vremena ili manje, dovoljan može biti manji međuobrok, poput banane, jabuke ili jogurta. Važno je da količina hrane odgovara vašim potrebama i da vam ne izaziva nelagodu tokom vježbanja.

Ne zaboravite na unos tečnosti

Osim hrane, važna je i hidratacija. Dovoljan unos vode prije i tokom treninga pomaže održavanju normalnih tjelesnih funkcija i nadoknadi tečnosti izgubljene znojenjem.

Ne postoji jedan obrok koji odgovara svima. Najbolje je prilagoditi vrijeme i količinu hrane vlastitom rasporedu, vrsti treninga i reakcijama organizma. Pravilno odabran obrok može pomoći da trening provedete s više energije i lakše ostvarite svoje ciljeve.