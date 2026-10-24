BH Meteo najavljuje obilniju kišu danas, a od ponedjeljka stabilnije vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje postepeno širenje padavina, a najviše kiše prognozira se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Prema prognozi koju je objavio BH Meteo, obilnije padavine moguće su u dijelovima Hercegovine te zapadne, jugozapadne, centralne i sjeverne Bosne.

Kiša će povremeno zahvatati gotovo cijelu zemlju, dok se manje padavina očekuje u područjima uz granicu sa Srbijom.

U nedjelju manje padavina

U nedjelju, 25. oktobra, očekuju se povoljnije vremenske prilike uz promjenjivu naoblaku. Kiša će biti moguća samo lokalno, uglavnom u večernjim satima na području Bosne.

Prema najavama BH Meteo, nakon današnjih padavina do kraja oktobra ne očekuje se novi period značajnijih kišnih padavina.

Od ponedjeljka stabilnije, ali hladnije

Od ponedjeljka, 26. oktobra, slijedi stabilizacija vremena uz više sunčanih intervala. Ipak, jutra će biti svježija, uz čestu pojavu magle, a ponegdje je moguć i jutarnji mraz.

Temperature će se kretati oko ili ispod prosjeka za ovo doba godine, pa bi posljednja sedmica oktobra trebala proteći u znaku tipičnog jesenjeg vremena, sa svježim jutrima i povremenim sunčanim periodima.