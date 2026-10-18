Sutra u BiH pretežno sunčano, jutro hladno uz maglu u kotlinama

U Bosni i Hercegovini sutra, 19. oktobra, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni moguća je magla.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok se u večernjim satima očekuje promjena smjera na jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 1 i 7 stepeni, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 23 stepena.

Biometeorološke prilike bit će povoljne, a stabilno vrijeme većini stanovništva trebalo bi donijeti bolje raspoloženje i dobru radnu motivaciju. Osjetljive osobe tokom jutra mogu osjetiti izraženiju hladnoću, pa se preporučuje oprez i, po potrebi, kraći boravak na otvorenom zbog moguće magle.

Tokom dana očekuje se više sunca i ugodnije vrijeme, a preporučuje se slojevito odijevanje.