Tunel Karaula ide u sanaciju: Za sigurnost saobraćaja planirano 210.000 KM

Tunel Karaula na magistralnoj cesti M18, koja povezuje Tuzlu i Sarajevo, bit će obuhvaćen radovima na sanaciji hidrantske mreže. JP Ceste Federacije BiH pokrenulo je postupak javne nabavke za ovaj projekat, čija je procijenjena vrijednost 210.000 KM bez PDV-a.

Prema obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki, predviđeni rok za izvođenje radova iznosi šest mjeseci. Sanacija se odnosi na hidrantsku mrežu, koja je dio sistema protivpožarne zaštite i važna je za sigurnost učesnika u saobraćaju u slučaju požara u tunelu.

Tender se provodi putem otvorenog postupka, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji dostavi najnižu cijenu i ispuni propisane uslove. Planirano je i provođenje elektronske aukcije.

Od zainteresovanih kompanija zahtijevaju se garancija za ponudu i garancija za uredno izvršenje ugovora, dok su tehnički zahtjevi i obim radova precizirani u tenderskoj dokumentaciji.

Sanacija hidrantske mreže u tunelu Karaula

Tunel Karaula nalazi se na magistralnoj cesti M18, na dionici Vitalj prema Olovu, i dug je 902 metra.

Hidrantska mreža predstavlja važan dio protivpožarne infrastrukture, jer omogućava pristup vodi za gašenje požara i intervencije nadležnih službi.

Pokretanjem postupka nabavke JP Ceste FBiH započelo je proceduru izbora izvođača radova, dok će njihova realizacija uslijediti nakon okončanja propisanih postupaka i zaključenja ugovora.

U objavljenom obavještenju nije precizirano hoće li tokom izvođenja radova dolaziti do izmjena režima saobraćaja kroz tunel.

Tunel koji je značajno skratio put između Tuzle i Sarajeva

Izgradnja tunela Karaula bila je jedan od važnijih infrastrukturnih projekata na magistralnoj cesti koja povezuje Tuzlu i Sarajevo.

Prije njegove izgradnje vozači su koristili zahtjevnu dionicu preko planinskog prevoja Karaula, na približno 910 metara nadmorske visine. Posebno otežani uslovi saobraćanja bili su tokom zimskih mjeseci.

Radovi na izgradnji tunela započeli su nakon provedenog međunarodnog tendera, a projekat su finansirali Evropska investicijska banka i Vlada Federacije BiH.

Glavni tunel dug je 902 metra, dok je u okviru projekta izgrađen i sigurnosni tunel dužine 418 metara. Radovi su obuhvatili i izgradnju pristupne ceste te dodatne infrastrukture.

Ukupna vrijednost modernizacije ove dionice iznosila je 38,9 miliona KM, a rekonstruisani pravac uključuje 4,5 kilometara moderne trotračne ceste, s posebnom trakom za spora vozila.

Izgradnjom tunela put je skraćen za približno tri kilometra, dok je visinska razlika na trasi smanjena za oko 120 metara, čime su poboljšani uslovi vožnje, posebno u zimskom periodu.