Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U jutarnjim satima ponegdje je moguć slab snijeg ili kiša, dok se u Hercegovini nakon oblačnog jutra očekuje više sunčanih perioda.

Na jugu i jugozapadu puhat će umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od minus četiri do dva stepena, na jugu do osam, dok će dnevna iznositi od minus dva do četiri, a na jugu zemlje od šest do 12 stepeni Celzijusa.

Stabilizacija vremenskih prilika u drugom dijelu dana povoljno će djelovati na većinu stanovništva, a hronični bolesnici i meteoropate mogli bi osjetiti olakšanje.

Zbog niskih jutarnjih temperatura i mogućih slabih padavina, posebno u Bosni, preporučuje se toplija odjeća prilikom boravka na otvorenom. U nastavku dana očekuju se ugodnije vremenske prilike.