Bosna i Hercegovina nalazi se na vrhu liste evropskih zemalja prema stopi nezaposlenosti mladih, pokazuje analiza Euronewsa koja obuhvata 35 država. U drugom kvartalu 2026. godine bez posla je bilo 32,2 posto mladih osoba od 15 do 24 godine koje su bile aktivne na tržištu rada.

Prema podacima koje prenosi Euronews, prosjek Evropske unije iznosio je 15,6 posto, što je više nego dvostruko manje u odnosu na podatak za Bosnu i Hercegovinu.

BiH ispred Rumunije i Sjeverne Makedonije

Nakon Bosne i Hercegovine, najviše stope nezaposlenosti mladih zabilježene su u Rumuniji, gdje je iznosila 30,7 posto, te Sjevernoj Makedoniji sa 29 posto.

U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih iznosila 24,2 posto, a u Hrvatskoj 20 posto. Najpovoljniji rezultati među posmatranim zemljama zabilježeni su na Malti sa 6,8 posto i u Njemačkoj sa 7,3 posto.

Prema Anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku BiH, stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine u istom periodu iznosila je 32,9 posto. Agencija je uz ovaj podatak navela da je riječ o manje sigurnoj procjeni, dok iz objavljenih podataka nije jasno zbog čega Euronews za isti period navodi 32,2 posto.

Ukupna stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2026. godine iznosila je 12,2 posto.

Samo četvrtina mladih aktivna na tržištu rada

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je 25,1 posto stanovnika u dobi od 15 do 24 godine radilo ili aktivno tražilo posao. Istovremeno, zaposleno je bilo 16,8 posto mladih iz ove dobne grupe.

Važno je razlikovati stopu nezaposlenosti od udjela nezaposlenih u ukupnoj populaciji mladih. U obračun stope ulaze samo osobe koje rade ili aktivno traže zaposlenje, dok se ne računaju učenici i studenti koji ne rade i ne traže posao, kao ni oni koji su odustali od potrage za zaposlenjem.

Nedostatak iskustva jedna od glavnih prepreka

Prema podacima Eurostata koje prenosi Euronews, stopa nezaposlenosti mladih u Evropskoj uniji bila je tri puta viša od stope među osobama u dobi od 25 do 74 godine. Razlika je posebno izražena u pojedinim državama, pa je tako u Hrvatskoj nezaposlenost iznosila 20 posto među mladima, naspram 3,8 posto u starijoj dobnoj grupi.

Sara Elder iz Međunarodne organizacije rada navodi da je nedostatak radnog iskustva jedna od glavnih prepreka s kojima se suočavaju mladi prilikom traženja prvog zaposlenja. Oni tek uče kako pronaći poslovne prilike i predstaviti se poslodavcima, koji često prednost daju kandidatima s prethodnim iskustvom.

Elder upozorava i da su mladi posebno izloženi gubitku posla u periodima usporavanja privrednih aktivnosti.

Istraživač tržišta rada na ETH Zürichu Michael Siegenthaler ukazuje na značaj stručnog obrazovanja koje povezuje nastavu i praktičan rad u preduzećima. Takav model omogućava mladima da steknu radno iskustvo još tokom školovanja.

Njemačka, Austrija i Švicarska, u kojima je ovaj oblik obrazovanja zastupljen, u analizi Euronewsa imaju stope nezaposlenosti mladih ispod 10 posto.